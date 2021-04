Cảnh báo: Người ngoài 30 tuổi cũng cấp cứu do nhồi máu cơ tim

Với lĩnh vực tim mạch học can thiệp, Trung tâm tiên phong sử dụng hình ảnh học trong can thiệp mạch, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, được trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại với các kỹ thuật tiên tiến như: siêu âm nội động mạch vành, khoan cắt mảng xơ vữa động mạch vành, thay van động mạch chủ qua da, clip van hai lá, đặt stent graft cho bệnh động mạch chủ… Riêng với bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp, đa số các trường hợp người bệnh chuyển đến được can thiệp kịp thời, tái lưu thông mạch máu nuôi tim trong thời gian vàng bằng kỹ thuật hiện đại như đặt stent graft động mạch vành hoặc thuốc tiêu huyết khối, giúp hạn chế tối đa tế bào cơ tim bị tổn thương và hoại tử. Khoa Tim mạch can thiệp, BV ĐHYD TP.HCM là một chuyên khoa mũi nhọn thuộc Trung tâm Tim mạch, BV ĐHYD TP.HCM. Trung tâm được thành lập từ năm 2012, trên nền tảng kết hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ thuộc nhiều lĩnh vực tim mạch trong Bệnh viện. Trung tâm Tim mạch có các nhóm hoạt động chính là Nội tim mạch, Phẫu thuật tim mạch, Can thiệp tim mạch, Nhịp tim học, Hình ảnh học tim mạch luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Đây là nơi chẩn đoán, điều trị, giảng dạy và nghiên cứu khoa học về tim mạch mang tầm quốc tế, thực hành chuẩn mực với những kiến thức chuyên sâu trong tầm soát, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch