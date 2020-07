Cắt bỏ u buồng trứng to hơn tử cung cho thai phụ mang thai 4 tháng

Hôm nay (1.7), bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Ngọc Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa tiến hành phẫu thuật nội soi bóc u buồng trứng cho thai phụ. Khối u to hơn cả tử cung đang mang thai 4 tháng.

Chị V.T.T.H (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mang thai con đầu lòng được 3 tháng nên đến Bệnh viện Từ Dũ để được xét nghiệm tầm soát dị tật thai kỳ.

Các bác sĩ phát hiện thai phụ có một khối u buồng trứng to hơn cả tử cung đang chứa em bé.

Khi đó, bác sĩ quyết định chờ đợi cho thai nhi trong bụng “cứng cáp hơn” và đến khi bánh nhau đủ lớn để tiết ra chất giữ an toàn cho em bé trong bụng thì mới can thiệp.

Khi thai được 15 tuần, các bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi để bóc tách khối u cho thai phụ.

Khối u 12 cm đã được bóc tách, đưa ra khỏi ổ bụng của thai phụ thành công và an toàn cho thai nhi. Đồng thời, bác sĩ cũng xác định đây không phải là u ác tính.

Theo bác sĩ Diệp, mỗi ngày, Bệnh viện Từ Dũ đều có trường hợp thai phụ có khối u phần phụ, cần phải phẫu thuật. Trong đó, một vài trường hợp đặc biệt là ung thư buồng trứng.

“Khối u buồng trứng, nhất là u dạng bì (chứa tóc, da, răng, chất bã hoặc xương hàm, xương sọ…) với kích thước từ 4-10 cm có khả năng bị xoắn cao hơn trong thai kỳ so với khi không mang thai do tử cung to lên, các dây chằng trở nên lỏng lẻo hoặc bị kéo giãn. U xoắn gây đau bụng đột ngột, gây thiếu máu nuôi phần mô buồng trứng còn lại, khiến phần phụ có thể bị hoại tử”, bác sĩ Diệp nhận định.

Khi phát hiện thai phụ có u buồng trứng, nếu thai nhỏ hơn 5 tháng, không nghi ngờ u ác tính, các bác sĩ thường ưu tiên chọn phẫu thuật nội soi nhằm hạn chế lượng máu mất, sự đau đớn và sẹo mổ dài cho người mẹ.

Bác sĩ Diệp cho biết, ê kíp mổ cho thai phụ có u buồng trứng là các phẫu thuật viên lâu năm với nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy, phẫu thuật trong khi mang thai có những rủi ro lớn hơn vì tử cung to làm hạn chế độ rộng của phẫu trường, tử cung lại rất mềm và dễ bị tổn thương, những căng thẳng do cuộc mổ và việc can thiệp phẫu thuật làm tăng nhẹ nguy cơ sẩy thai.

Những thai phụ lo lắng việc mổ bóc u sẽ ít nhiều có nguy cơ gây sẩy thì có thể trì hoãn cuộc mổ đến sau khi sinh em bé nếu các xét nghiệm cho thấy u lành tính.