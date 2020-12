Chế độ ăn kiêng này có thể giúp chữa rối loạn cương dương

Theo chuyên gia tiết niệu, tiến sĩ Samuel Amanamah, nhiều người đàn ông mắc chứng rối loạn cương dương nhận thấy mình đang theo đuổi một “sứ mệnh” kỳ lạ: xác định các loại thuốc và thực phẩm chức năng để "chữa trị" những tệ hại về hiệu suất của họ. Thật không may, điều này thể hiện một cơ hội bị bỏ lỡ trong việc tìm hiểu sức khỏe của bạn - và những vấn đề cơ bản nào có thể cần được giải quyết.

Trên thực tế, rối loạn chức năng cương dương có liên quan chặt chẽ đến bệnh tim mạch và các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác, và một số lượng lớn đàn ông thậm chí không biết rằng họ có những tình trạng này cho đến khi họ tìm cách điều trị rối loạn chức năng cương dương.

Như chúng ta đã biết, nhiều vấn đề sức khỏe có thể tránh được bằng cách áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Nghiên cứu mới cho thấy, những người đàn ông có lựa chọn thực phẩm tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải ít bị rối loạn cương dương hơn.

Nghiên cứu do tiến sĩ Scott R. Bauer, trợ lý giáo sư y khoa tại Đại học California tại San Francisco (Mỹ), dẫn đầu và được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, nhằm đánh giá mức độ quan trọng của việc ăn uống lành mạnh để duy trì chức năng cương dương, Eat This, Not That!

Nhóm của tiến sĩ Bauer đã chuyển sang dữ liệu trước đó được thu thập trong một cuộc khảo sát của Đại học Harvard (Mỹ) trên 21.469 nam giới và chất lượng chế độ ăn uống của họ - được báo cáo bốn năm một lần từ năm 1986 đến năm 2014 - khi bất kỳ ai trong số họ bị rối loạn cương dương, được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch, hoặc chết.

Tiến sĩ Bauer và nhóm của ông phát hiện ra rằng những người đàn ông tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Địa Trung Hải, chú trọng rau, trái cây, thảo mộc, các loại hạt, đậu và ngũ cốc, ít có khả năng bị rối loạn cương dương ở mọi lứa tuổi.

Đồng thời, nam giới, đặc biệt là nam giới dưới 60 tuổi, có chế độ ăn uống bao gồm các loại thực phẩm có liên quan đến giảm nguy cơ bệnh mạn tính (được xếp hạng trong Chỉ số ăn uống lành mạnh thay thế) cũng ít bị rối loạn cương dương hơn.

Phát hiện này phù hợp với bằng chứng từ các nghiên cứu trước đó cho thấy những người đàn ông theo chế độ ăn Địa Trung Hải ít bị rối loạn cương dương hơn (Tuy nhiên, đây là nghiên cứu đầu tiên loại trừ nam giới mắc bệnh tiểu đường ngay từ đầu).