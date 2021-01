Chớ bao giờ uống rượu vào những thời điểm tồi tệ này

Đó là lý do tại sao các chuyên gia nói rằng điều quan trọng là phải nhận thức được thời điểm tồi tệ nhất để không uống rượu.

1. Khi bạn đã uống vài ly

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ định nghĩa uống vừa phải là 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa 2 ly mỗi ngày đối với nam giới.

Tiến sĩ Josh Axe, một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (Mỹ) được chứng nhận và là tác giả của cuốn sách Ancient Nutrition, cho biết: “Uống quá nhiều không bao giờ là một ý tưởng hay, bất kể bạn đang làm điều đó vào lúc nào. Uống rượu quá mức sẽ ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn, chức năng não, sức khỏe tim mạch, tâm trạng, mô hình giấc ngủ và hơn thế nữa".

Theo Sleep Foundation, việc uống rượu bia - 4 ly trở lên trong khoảng hai giờ đối với phụ nữ hoặc hơn 5 ly đối với nam giới - có thể đặc biệt gây bất lợi cho chất lượng giấc ngủ của bạn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là thiếu ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng, trí nhớ, hiệu suất nhận thức, hệ thống miễn dịch và điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn.

2. Khi trời còn sớm

Tiến sĩ Axe cho biết: “Rượu có thể gây uể oải, mệt mỏi, thiếu động lực và tập trung, năng lượng thấp và tâm trạng thấp. Nếu bạn uống rượu vào đầu ngày, bạn sẽ không có một ngày làm việc hiệu quả và khỏe mạnh. Bạn cũng ít có khả năng ăn những bữa ăn cân bằng, lành mạnh , tập thể dục và tham gia vào các hoạt động giảm căng thẳng". Một nghiên cứu, kiểm tra khả năng nhận thức của nam sinh viên y khoa vào buổi chiều và sau đó vào buổi tối, phát hiện ra rằng họ làm bài kiểm tra buổi chiều khi bị ảnh hưởng của rượu kém hơn nhiều so với khi không có rượu, trong khi có rất ít hoặc không có sự khác biệt giữa kết quả của họ buổi tối bất kể họ có uống hay không. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này cho thấy có một "sự thay đổi trong sinh học" trong tác động của rượu. Tiến sĩ Axe cho biết thêm: “Nếu bạn đang ở một sự kiện vào ban ngày, hãy uống một ly và thưởng thức nó một cách chậm rãi. Sau đó, chuyển sang đồ uống cung cấp nước như nước chanh hoặc seltzer". 3. Khi bạn buồn chán Các chuyên gia cho biết việc uống rượu khi bạn buồn chán có thể dễ dàng trở thành một vòng luẩn quẩn. Tiến sĩ Axe nói: “Nếu bạn đang uống vì buồn chán, bạn cần có một sở thích mới. Đây là một hành động không lành mạnh và nó có thể dẫn đến lối sống ít vận động hơn, buồn chán hơn và từ đó uống nhiều hơn". Thay vì thò tay vào tủ lạnh uống bia khi bạn không có việc gì làm, tiến sĩ Axe khuyên bạn nên đi dạo ngoài trời, nghe nhạc hoặc nấu một bữa ăn lành mạnh. 4. Khi bạn căng thẳng Điều đầu tiên bạn làm sau một ngày làm việc căng thẳng là gì? Nếu xu hướng của bạn là rót một ly, bạn có thể muốn suy nghĩ lại. Tiến sĩ Axe nói: “Một số người sử dụng rượu như một thứ thuốc chống nạng khi họ cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng. Điều này rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn và sẽ không giúp làm giảm mức độ căng thẳng. Trên thực tế, nó có thể làm tăng lo lắng, căng thẳng và cảm giác tuyệt vọng". Nghiên cứu cho thấy rượu thực sự có thể làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của căng thẳng. Điều này có thể một phần là do rượu kích thích giải phóng các hoóc môn căng thẳng - như cortisol, đồng thời thay đổi cách cơ thể nhận thức và phản ứng với căng thẳng. Tốt hơn hết là bạn nên thiền hoặc tập thở nếu cần giảm căng thẳng và thư giãn. 5. Ngay trước khi bạn đi ngủ

Bạn có thể cho rằng uống một vài ly vào buổi tối sẽ giúp bạn có một đêm nghỉ ngơi tốt hơn - nhưng hóa ra, điều ngược lại mới đúng. Theo The Sleep Foundation, mặc dù ban đầu rượu có thể gây ra cảm giác thư giãn và buồn ngủ, nhưng nó cũng có liên quan đến chất lượng và thời lượng giấc ngủ kém.

Về cơ bản, vì nó khiến bạn chìm vào giấc ngủ sâu khá nhanh , dẫn đến sự mất cân bằng giữa chu kỳ giấc ngủ sóng chậm và giấc ngủ REM. Ngược lại, điều này thường có nghĩa là giấc ngủ bị gián đoạn nhiều hơn - và việc gián đoạn giấc ngủ REM của bạn có thể dẫn đến buồn ngủ và kém tập trung vào ngày hôm sau.

Vì những lý do này, Tổ chức Giấc ngủ (Mỹ) khuyên bạn nên tránh uống rượu ít nhất 4 giờ trước khi bạn bắt đầu làm việc.

Vì vậy, khi nào là thời điểm lý tưởng để uống rượu? Theo tiến sĩ Axe, ngoài việc tuân theo những nguyên tắc đã nói ở trên, thời điểm tốt nhất để uống một ly là khi bạn tỉnh táo. Bằng cách đó, bạn có nhiều khả năng nhận biết được mình đang tiêu thụ bao nhiêu và có thể cảm thấy hài lòng sau chỉ 1 ly.

Tiến sĩ Axe giải thích: “Nếu có một khoảng thời gian ít gây hại cho việc uống rượu hơn, đó sẽ là lúc bạn có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của đồ uống, có lẽ là một phần của bữa tối lành mạnh với người thân yêu. Uống rượu ít thôi, có thể từ 1-2 ly mỗi tuần là lý tưởng", theo Eat This, Not That