Chớ làm những điều này khi bạn trên 60 tuổi

Nhu cầu sức khỏe của chúng ta thay đổi khi chúng ta già đi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tuổi tác có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính cao hơn, bao gồm chứng mất trí nhớ, bệnh tim, tiểu đường loại 2, viêm khớp và ung thư.

Dưới đây là những điều mà bạn không nên làm khi bạn trên 60 tuổi, theo Eat This, Not That!

1. Tập thể dục quá mạnh, quá sức

Tiến sĩ Allen Conrad, chủ sở hữu của Trung tâm thần kinh cột sống quận Montgomery ở Mỹ, cảnh báo rằng có thể nguy hiểm khi thực hiện một số động tác thể dục ở độ tuổi 60, bao gồm plyometric (một dạng bài tập đòi hỏi người tập phải nhảy), các bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT), ngồi lên, chạy hết tốc lực và nâng tạ, vào nhiều ngày liên tiếp.

Mặc dù các bài tập plyometric (chẳng hạn như plank) có hiệu quả và có thể cải thiện tốc độ và sức mạnh, nhưng nếu bạn trên 60 tuổi sẽ có nguy cơ bị rách gân cơ cao hơn.

Các bài tập cơ bụng cường độ cao có thể làm đau lưng của bạn, HIIT có thể gây căng thẳng quá nhiều lên khớp của bạn, chạy có thể dẫn đến gãy xương và nâng tạ quá thường xuyên có thể dẫn đến chấn thương, do thời gian phục hồi cơ bắp cần thêm khi chúng ta già đi.

Lưu ý: Thay vào đó, tiến sĩ Allen Conrad đề xuất các bài tập dưới nước hoặc đi bộ với tốc độ thoải mái, luân phiên các ngày nâng và gập gối sau.

2. Bỏ qua các vấn đề về “bộ nhớ”

Bệnh Alzheimer và các chứng sa sút trí tuệ khác phổ biến nhất ở người lớn từ 60 tuổi trở lên và nguy cơ tăng lên theo tuổi tác Shuttertock

CDC Mỹ lưu ý rằng bệnh Alzheimer và các chứng sa sút trí tuệ khác phổ biến nhất ở người lớn từ 60 tuổi trở lên và nguy cơ tăng lên theo tuổi tác. Họ cũng khuyên bạn nên tìm ra 10 dấu hiệu cảnh báo và nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt.

“Chẩn đoán sớm cho bạn cơ hội tốt nhất để tìm cách điều trị và thời gian để lập kế hoạch cho tương lai”, CDC Mỹ cho biết.

Lưu ý: Hãy cẩn thận:

- Việc mất trí nhớ làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày

- Có những thách thức trong việc lập kế hoạch hoặc giải quyết vấn đề

- Khó hoàn thành các công việc quen thuộc ở nhà, tại cơ quan hoặc lúc rảnh rỗi

- Nhầm lẫn với thời gian hoặc địa điểm, giữa những thứ khác

3. Ngồi nhiều, di chuyển ít

Theo CDC Mỹ, di chuyển là vô cùng quan trọng đối với người lớn tuổi, luôn nhớ rằng có một số hoạt động thể chất tốt hơn là không có hoạt động thể chất nào.

CDC Mỹ cho biết: "Người lớn tuổi ngồi ít hơn và thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào có cường độ từ trung bình đến mạnh mẽ sẽ thu được một số lợi ích về sức khỏe”.

Lưu ý: "Nếu bạn vượt quá 300 phút một tuần hoạt động cường độ trung bình (60 phút một ngày, 5 ngày một tuần) hoặc 150 phút một tuần hoạt động cường độ mạnh (30 phút một ngày, 5 ngày một tuần), hoặc một sự kết hợp tương đương, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích sức khỏe hơn nữa”, theo CDC Mỹ, theo Eat This, Not That!

4. Lầm tưởng bạn không liên quan đến COVID-19

Hy vọng là bạn đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Ở độ tuổi trên 60, bạn cần phải bảo vệ bản thân kỹ càng hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không liên quan gì đến COVID-19.

Lưu ý: Tổ chức Y tế Tổ chức Y tế Thế giới khuyên bạn nên đeo khẩu trang ngay cả khi bạn đã tiêm phòng. Và nếu bạn sống trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, hãy luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo quy định của ngành y tế, theo Eat This, Not That!

5. Quên uống nước

Nếu bạn khát tức là cơ thể bạn đã bị mất nước . Và ở tuổi của bạn, đó là một vấn đề. "Người cao tuổi cũng có nguy cơ bị mất nước cao hơn do thành phần cơ thể thay đổi theo tuổi tác. Người lớn tuổi có ít nước trong cơ thể hơn so với người lớn hoặc trẻ em", Cleveland Clinic cho biết.

"Nước cần thiết cho hầu hết mọi chức năng của cơ thể, từ bôi trơn các khớp xương đến điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và bơm máu đến các cơ. Vì vậy, không cung cấp đủ nước có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe", theo Cleveland Clinic.

Lưu ý: Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, tức khoảng 2 lít nước.