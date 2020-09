Cứu bệnh nhân viêm tụy cấp, mỡ máu tăng 67 lần, huyết thanh trắng như sữa

Trước đó, bà T.T.L (43 tuổi, trú tại huyện Vị Thủy, Hậu Giang) được chuyển đến từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng đau bụng nhiều vùng thượng vị, bứt rứt, thở nhanh sâu, nhịp tim nhanh, nôn ói, bụng trướng căng.

Sau khi được thăm khám và thực hiện xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng mỡ máu (triglyceride máu); đái tháo đường loại 2. Đặc biệt, huyết thanh của bệnh nhân trắng đục như sữa và nồng độ triglyceride máu là 134 mmol/L(tăng gấp 67 lần giá trị bình thường (1,7-2 mmol/l). Bệnh nhân không biết bệnh lý trước đó do không khám sức khỏe định kỳ.

Sau khi các bác sĩ hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiến hành thay huyết tương. Sau khi thực hiện thay huyết tương bằng 16 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, nồng độ triglyceride máu bệnh nhân giảm về mục tiêu điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần. Đến sáng 18.9, bệnh nhân không sốt, tỉnh táo, hết đau bụng, sinh hiệu ổn định.

BS.CK2 Bồ Kim Phương, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viêm tụy cấp là một quá trình tổn thương cấp tính của tụy, bệnh thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp từ viêm tụy cấp nhẹ đến mức độ nặng (thể hoại tử ) với các biến chứng suy đa tạng nặng nề tỉ lệ tử vong cao.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm tuỵ cấp, đứng hàng đầu là do sỏi mật và nghiện rượu chiếm khoảng 80%, tiếp theo đó là do tăng mỡ máu triglyceride chiếm 1,3 - 3,8%.

Hình ảnh chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng mỡ máu (triglyceride máu) của bệnh nhân Ảnh Đình Tuyển

“Viêm tụy cấp do tăng triglyceride thường không được chú ý và hay bị bỏ qua trong chẩn đoán, nó chỉ được chú ý tới khi không tìm được các nguyên nhân khác hoặc tình cờ phát hiện (xét nghiệm thấy triglyceride rất cao) hoặc thấy mẫu máu đục như sữa. Biểu hiện của viêm tụy cấp do tăng triglyceride cũng giống như viêm tụy cấp do các nguyên nhân khác với các triệu chứng xảy ra đột ngột, ở những đối tượng có lượng triglyceride máu cao”, BS Phương cho biết.

Theo BS Phương, hiện nay việc điều trị viêm tụy cấp cũng có nhiều tiến bộ như điều trị nguyên nhân bên cạnh các biện pháp hồi sức và điều trị hỗ trợ. Trong đó, phương pháp thay huyết tương là một phương pháp tiên tiến để điều trị viêm tụy cấp do nguyên nhân tăng triglyceride máu.

Thay huyết tương là loại bỏ một phần huyết tương và các chất trong đó bao gồm cả thành phần triglyceride. Phần huyết tương của người bệnh bị loại bỏ sẽ được thay thế bằng một lượng huyết tương mới cùng thể tích.

“Tuy nhiên, sau khi đã điều trị ổn định, điều quan trọng là phải tìm nguyên nhân tăng triglyceride máu để loại bỏ đồng thời với việc dùng thuốc để làm giảm nồng độ chất này trong máu nhằm tránh gây ra những đợt viêm tụy cấp tái diễn tiếp theo. Chính vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ là hết sức quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh lý và điều trị để tránh các biến chứng nặng nề xảy ra thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh”, BS Phương nói.