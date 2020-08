Cứu sống bệnh nhân ho ra máu 'sét đánh' bằng kỹ thuật can thiệp tim mạch

Ngày 14.8, giáo sư - tiến sĩ (GS.TS) Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế , cho biết ê kíp bác sĩ can thiệp tim mạch và đột quỵ của bệnh viện đã áp dụng kỹ thuật mới can thiệp cứu sống bệnh nhân ho ra máu "sét đánh" mức độ nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân là ông Trần Văn V. (51 tuổi, ngụ TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) nhập viện ngày 6.8, trong tình trạng suy hô hấp cấp do tràn ngập máu đường thở và suy tuần hoàn. Bệnh nhân được hồi sức tích cực với các thuốc cầm máu nhưng không ổn định và tình trạng ho ra máu nặng còn tiếp diễn, nguy cơ tử vong rất cao. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử lao phổi 26 năm đã điều trị đủ liệu trình, trong quá trình tập thể dục buổi sáng, bệnh nhân đột nhiên ho ra máu "sét đánh” lượng lớn hơn 200 ml. Ngày 12.8, bệnh nhân được nội soi phế quản cấp cứu phát hiện khối máu đông lớn và máu còn chảy ở thùy trên phổi phải. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ bệnh viện quyết định can thiệp nút động mạch phổi qua can thiệp bằng coils. Nếu thất bại, bệnh nhân sẽ được tiến hành phẫu thuật cắt thùy phổi cấp cứu.

Ca can thiệp được thực hiện chiều 13.8, với sự phối hợp giữa các bác sĩ tim mạch can thiệp, can thiệp mạch não và hồi sức tim mạch do ê kíp gồm tiến sĩ - bác sĩ (TS.BS) Hồ Anh Bình, thạc sĩ - bác sĩ (Ths.BS) Lê Vũ Huỳnh và Ths.BS Lê Văn Duy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp. Bệnh nhân đã được can thiệp bít thành công 2 nhánh động mạch thùy trên phổi phải bằng coils.

Ê kíp can thiệp tim mạch đang thực hiện ca can thiệp cho bệnh nhân bị ho ra máu "sét đánh" Ảnh: H.A.B

Sau 24 giờ can thiệp, đến nay bệnh nhân huyết động đã ổn định, không còn ho ra máu và được theo dõi sát tại phòng bệnh nặng của Khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Trung ương Huế.

Nguy cơ tử vong khi bệnh nhân ho ra máu 'sét đánh'

TS Hồ Anh Bình, Trưởng khoa Cấp cứu Tim Tạch Can thiệp, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết ho ra máu "sét đánh" là thuật ngữ chỉ ho ra máu số lượng nhiều, có thể nguy hiểm tới tính mạng ở bệnh nhân lao phổi.

Ho ra máu có nhiều nguyên nhân gây ra như lao phổi, giãn phế quản, ung thư phổi, rối loạn đông chảy máu… Trong đó, ho ra máu do biến chứng của lao phổi là khá nặng nề, thường do vỡ phình mạch Ramussen, lượng máu mất là khá lớn, nguy cơ tử vong nếu không hồi sức và cầm máu kịp thời.

"Với những trường hợp ho ra máu "sét đánh" như bệnh nhân V. trước đây, thường được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để cắt một phần thùy phổi để cầm máu. Hiện nay, với sự phát triển của kỹ thuật can thiệp tim mạch, bệnh nhân có thể được can thiệp nhanh chóng và an toàn dưới màn hình DSA", TS Hồ Anh Bình, cho biết.

Cũng theo TS Hồ Anh Bình, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, phương pháp can thiệp kỹ thuật cao được chọn lựa vừa đảm bảo an toàn hơn cho việc phòng dịch, vừa nhanh chóng cứu mạng bệnh nhân.

Đặc biệt, trong ca can thiệp với bệnh nhân ho ra máu "sét đánh" này ê kíp đã can thiệp thành công các nhánh động mạch phổi qua đường tim để đảm bảo các nhánh động mạch phổi bị dò đều được bít hết, giảm thiểu nguy cơ tái phát ho ra máu sau can thiệp.

Đây là trường hợp can thiệp phức tạp hơn, đòi hỏi sự phối hợp của cả ê kíp một cách chính xác, nhuần nhuyễn và kiểm soát nhiễm khuẩn.