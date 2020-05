Cứu sống người đàn ông đổ gục trên taxi, ngưng tim, ngưng thở

Ngày 12.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP.HCM) cho biết đội phản ứng nhanh CODE STEMI của bệnh viện kịp thời cứu sống bệnh nhân N.H.G (59 tuổi, ngụ TP.HCM) vì ngưng tim, ngưng thở trên đường đi cấp cứu do nhồi máu cơ tim

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Ê kíp trực của Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) ngay lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu tim phổi, sốc điện, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp tích cực và kích hoạt quy trình báo động CODE STEMI.

Sau 5 phút hồi sức tim phổi, người bệnh có lại nhịp tim. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.

Thạc sĩ - bác sĩ (ThS.BS) Nguyễn Thanh Nhân (Khoa Tim mạch), người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết kết quả chụp DSA (mạch số hóa xóa nền) xác định bệnh nhân bị tắc cấp động mạch liên thất trước. Các bác sĩ khẩn trương can thiệp đặt 1 stent phủ thuốc với kích thước (2,75 x 38 mm) tái thông động mạch bị tắc sau 30 phút thủ thuật.

Nhờ việc xử trí kịp thời của các y, bác sĩ, cùng với các phương tiện hỗ trợ, người bệnh đã qua cơn nguy kịch sau cấp cứu ngưng tim, ngưng thở. Sau 7 ngày điều trị, qua kiểm tra bệnh nhân đã ổn định, ông có thể đi lại, trò chuyện, ăn uống bình thường và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Nhân, nguyên nhân của nhồi máu cơ tim là do sự tắc nghẽn đột ngột của mạch máu nuôi tim (động mạch vành) bởi cục máu đông. Nguyên tắc chung của điều trị là tái lập dòng máu chảy trong đoạn động mạch vành bị tắc càng sớm càng tốt để cứu vãn tối đa phần cơ tim do thiếu máu nuôi dưỡng, nằm xen lẫn với những vùng cơ tim đã chết vì hoại tử do thiếu máu.