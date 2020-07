Cứu sống sản phụ bị bệnh tim bẩm sinh nguy kịch, giúp mẹ tròn con vuông

Trước đó, bệnh nhân H.T.B.T (23 tuổi, ngụ H.Ngã Năm, Sóc Trăng) được bệnh viện địa phương chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng thai 36 tuần, chuyển dạ sanh, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh 120 lần/phút.

Qua khai thác bệnh sử, được biết bệnh nhân bị tim bẩm sinh từ nhỏ. Đến năm 12 tuổi, bệnh nhân không còn triệu chứng mệt, khó thở nên gia đình không đưa đi khám. Tới khi lập gia đình, trong thời gian mang thai, thỉnh thoảng bệnh nhân lên cơn mệt, khó thở nhưng vẫn không đi thăm khám tư vấn về bệnh tim.

BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ siêu âm cho bệnh nhân H.T.B.T Ảnh Đình Tuyển

Kết quả siêu âm tim màu cho thấy, bệnh nhân bị giãn to buồng tim phải, thông liên nhĩ đường kính 26mm shunt (đường nối thông bất thường) trái - phải, thông liên thất kích thước 15mm shunt trái - phải, hở van 3 lá 4/4, áp động mạch phổi tăng cao 115mmHg.

Xác định đây là trường hợp rất nặng, có nguy cơ tử vong trong và sau mổ cao nên các bác sĩ đã phải hội chẩn nhiều chuyên khoa: Sản, Gây mê hồi sức, Nội Tim mạch... Qua hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán: thai con so 36 tuần, chuyển dạ sinh; bệnh nền thông liên thất, thông liên nhĩ kích thước lớn, hở van 3 lá, tăng áp phổi rất nặng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê kíp do Ths.Bs Nguyễn Hữu Thời, Phó trưởng Khoa Sản, BS. Đào Tuấn Anh, BS. Lưu Yến Nhi (Khoa Sản) cùng BS.CK2 Trần Huỳnh Đào, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Rất may, sau 15 phút, ca phẫu thuật thành công, một bé gái cân nặng 2,4 kg chào đời an toàn.

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Phong, hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không khó thở, đã rút ống thở và chuyển Khoa Nội Tim mạch theo dõi và điều trị tiếp, bé gái khỏe. Khi tình trạng sản phụ ổn định, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn để phẫu thuật tim bẩm sinh cho bệnh nhân.