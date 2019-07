Đặt dương vật nhân tạo cho 2 bệnh nhân trên 60 tuổi bị liệt dương

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết ngày 3.7, bệnh viện đã thực hiện thành công việc đặt thể hang nhân tạo (dương vật nhân tạo) cho 2 nam bệnh nhân 64 và 67 tuổi để điều trị rối loạn cương dương nặng (liệt dương). Mỗi ca phẫu thuật chỉ mất 50 phút.

Trước đó, hai bệnh nhân trên bị rối loạn cương dương nhiều năm và đã được điều trị nội khoa, sóng xung kích tần số thấp nhưng không đáp ứng hiệu quả điều trị như mong muốn.

Đây là hai ca phẫu đặt dương vật nhân tạo đầu tiên tại Bệnh viện Nhân dân 115. Để thực hiện kỹ thuật này, bệnh viện đã cử bác sĩ đi học tại Mỹ, Đức và mời chuyên gia đến tập huấn.

Hai ca phẫu thuật do tiến sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện dưới sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn của bác sĩ Seen Sung Hun Park (Đại học y khoa Ajou, Hàn Quốc) - người sáng lập Trung tâm Niệu thận - Thể hang Center of Excellent và đã có kinh nghiệm thực hiện phẫu thuật thành công cho 1.500 ca rối loạn cương dương tại Hàn Quốc và trên thế giới