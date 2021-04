Dấu hiệu nguy hiểm số 1 ‘tố cáo’ bạn có thể mắc bệnh gan

Các triệu chứng khác của bệnh gan bao gồm:

Vàng da, còn được gọi là vàng mắt hoặc da. Điều này xảy ra khi gan không còn khả năng xử lý bilirubin, một chất hóa học tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào hồng cầu; thay vào đó, nó tích tụ trong mắt hoặc da.

Chảy máu, gây ra khi mô sẹo trong gan ngăn gan xử lý nhiều máu như trước đây. Sau đó, máu chuyển đến những nơi như thực quản và đường tiêu hóa. Bạn có thể nôn ra máu hoặc nó có thể xuất hiện trong phân của bạn.

Phân nhạt màu, có thể cho thấy gan đang gặp khó khăn trong việc xử lý mật.

Ngứa da do tích tụ thêm muối mật dưới da.

Nước tiểu sẫm màu, do bilirubin dư thừa được đào thải qua thận.

Nếu bạn có các triệu chứng của bệnh gan, hãy đi khám bệnh ngay.

Xơ gan có thể được làm chậm lại nhưng không thể đảo ngược, vì vậy điều quan trọng là phải ngăn chặn gan của bạn đạt đến trạng thái xấu đó.

Để giữ cho gan của bạn khỏe mạnh, hãy tập thể dục thường xuyên (ít nhất 5 lần một tuần, mỗi ngày 30 phút); duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và giữ cân nặng phù hợp; không uống rượu; chủng ngừa viêm gan A và B nếu bác sĩ đề nghị; và dùng thuốc cẩn thận (uống theo chỉ dẫn, và không pha với rượu)…, theo Eat This, Not That!