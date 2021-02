Cách hiệu quả nhất để tập thể dục mỗi ngày

Mọi người đều biết tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng đối với sức khỏe . Nhưng nếu bạn đang muốn việc tập luyện của mình hiệu quả nhất, cả về mặt tâm lý và thể chất, thì ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bạn không nên tập thể dục đơn độc.

Như hai nhà nghiên cứu tập thể dục vừa viết trên The Washington Post, hơn 40% "người tập thể dục thường xuyên" thích tập thể dục trong các lớp, nhóm và có rất nhiều lý do tại sao bạn nên cân nhắc tham gia cùng họ.

"Tập thể dục theo nhóm có thể có những lợi ích đặc biệt", tiến sĩ, giáo sư tâm lý học L. Allison Philips và tiến sĩ, giáo sư động vật học Jacob Meyer (cả hai công tác tại Đại học bang Iowa, Mỹ), cho biết.

Sau đây là những lý do tại sao đi theo lộ trình nhóm trong thời đại dịch Covid-19 (tất nhiên là tuân theo giãn cách xã hội phù hợp và đeo khẩu trang…) hoặc thậm chí là ở nhà tham gia một lớp học ảo là cách hiệu quả hơn để tập thể dục mỗi ngày, theo cả Philips và Meyer, cũng như một số nghiên cứu mới nhất, theo Eat This, Not That!

1. Bạn sẽ thấy tập thể dục vui hơn

Tập thể dục theo nhóm sẽ vui hơn, hiệu quả hơn Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí APA PsycNet, tập thể dục với những người khác có thể đơn giản là thú vị hơn.

Nghiên cứu cho biết: “Cụ thể, trong các lớp học mà nhận thức của người tập thể dục về tính tập thể tương đối cao hơn, những người tập thể dục báo cáo sự thích thú được nhớ lại, giá trị tình cảm và gắng sức nhiều hơn”.

Nói cách khác, trải nghiệm tập luyện của những người tham gia nghiên cứu tích cực hơn nhiều, và nói chung là hiệu quả hơn nhiều.

2. Bạn sẽ cảm nhận tích cực hơn

Philips và Meyer viết: “Các nhà nghiên cứu tâm lý và tập thể dục như chúng tôi biết rằng mọi người bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh theo một số cách khác nhau. Nếu bạn biết những người khác tập thể dục thường xuyên, bạn bắt đầu nhận thấy việc tập thể dục là tích cực, phổ biến, đáng mơ ước và khả thi hơn".

Họ trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng Hành vi và Hoạt động Thể chất, cho thấy rằng hoạt động thể chất tốt hơn - và thói quen ăn uống lành mạnh hơn - thực sự dễ lây lan.

Philips và Meyer viết: "Biết những người khác nâng tạ hoặc tham gia một lớp học có ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn về việc tập thể dục".

Tóm lại, tham gia một lớp thể dục nhóm có thể khiến bạn có động lực hơn rất nhiều để tập luyện.

3. Bạn sẽ ít tập trung hơn vào các mục tiêu tùy tiện

Philips và Meyer viết: “Tập thể dục với những người khác có thể làm cho toàn bộ quá trình trở nên dễ dàng hơn và có thói quen hơn. Bạn bè có thể là gợi ý của bạn cũng như phần thưởng cho bạn khi tập thể dục".

4. Bạn sẽ giảm nhiều cân hơn

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí Béo phì cho thấy những người thừa cân có cơ hội giảm cân cao hơn nếu vây quanh họ là một mạng xã hội phù hợp.

Ngoài ra, những người thừa cân dành nhiều thời gian cho những người bạn khỏe mạnh của họ thì họ càng giảm được nhiều cân, “đôi bên cùng có lợi”, theo Eat This, Not That!