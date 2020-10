Đây là loại trái cây số 1 bạn nên ăn mỗi ngày

Ăn trái cây thường xuyên có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe , đặc biệt là nhiều loại trái cây. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm loại trái cây tốt nhất để ăn nhằm cung cấp cho bạn tất cả các loại chất dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn, câu trả lời sẽ là quả mâm xôi

Tại sao? Quả mâm xôi cho đến nay là loại trái cây tốt nhất để ăn nhờ lượng chất xơ cao, theo Eat This, Not That.

Quả mâm xôi có lượng chất xơ cao nhất

Nếu bạn ăn 1 cốc quả mâm xôi hằng ngày, bạn sẽ nhận được 8 gram chất xơ, chiếm 32% giá trị hằng ngày mà bạn cần. Lượng tiêu thụ tham khảo trong chế độ ăn uống (DRI) cho chất xơ là 25 gram đối với phụ nữ và 38 gram đối với nam giới.

Tại sao chất xơ lại quan trọng? Vì một số lý do. Chất xơ có thể giúp thải độc tố trong cơ thể bạn ra ngoài. Nó có thể giúp ích cho sức khỏe đường ruột và chứng viêm, có thể dẫn đến các bệnh tự miễn dịch sau này. Và thậm chí nó có thể giúp bạn giảm cân.

Quả mâm xôi có nhiều chất xơ, cũng như quả mâm xôi đen (blackbery)! Cả hai loại quả này đều có 8 gram chất xơ mỗi cốc, vì vậy nếu bạn cần bổ sung nhiều chất xơ hơn vào chế độ ăn uống của mình, thì cả hai loại quả này đều là lựa chọn tuyệt vời.

Quả mâm xôi chứa nhiều chất dinh dưỡng

Quả mâm xôi ăn với chuối, yến mạch, dừa... là một sự kết hợp tuyệt vời Shutterstock

Chính xác là 54% DRI của bạn cho vitamin C. Thêm vào đó, quả mâm xôi chứa nhiều mangan (41% DRI), vitamin K (12% DRI) và cũng chứa sắt, magiê, phốt pho, kali, đồng, thiamine, canxi, kẽm, cũng như vitamin E, A và B6.

Quả mâm xôi cũng chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa, rất quan trọng đối với sức khỏe của các tế bào chống lại stress ô xy hóa, theo Healthline. Căng thẳng ô xy hóa cao có liên quan đến tất cả các loại bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Thêm vào đó, chất chống ô xy hóa đã được chứng minh là có đặc tính chống lão hóa.

Còn những quả mọng khác thì sao?

Mặc dù nhiều loại quả mọng khác, như quả việt quất (blueberry) và dâu tây (strawberry), là những mặt hàng phổ biến, nhưng lợi ích sức khỏe tổng thể mà bạn nhận được từ những quả mọng này sẽ không giống nhau.

Quả việt quất là một nguồn tuyệt vời cùng một chất dinh dưỡng nhưng không cung cấp nhiều chất xơ (3,6 gram). Dâu tây có hàm lượng calo thấp hơn và vô cùng cao vitamin C, nhưng hàm lượng chất xơ không mạnh (3 gram).

Ăn tất cả các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe của bạn. Mặc dù quả mâm xôi chắc chắn là một loại trái cây tối ưu cho sức khỏe của bạn, nhưng ăn nhiều loại trái cây có thể đảm bảo rằng bạn nhận được tất cả các loại vitamin và chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của mình, theo Eat This, Not That.

Lý do duy nhất quả mâm xôi được cho là tốt nhất, là lựa chọn tuyệt vời, bởi vì lượng chất xơ cao bạn sẽ nhận được từ nó.