Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn vặt cả ngày?

Điều cần thiết là phải hiểu chính xác điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn liên tục ăn vặt cả ngày, thay vì chỉ thưởng thức một món ăn nhẹ hoặc hình thành thói quen ăn vặt lành mạnh.

Dưới đây là một số tác động tiêu cực của việc ăn vặt không lành mạnh cả ngày đối với cơ thể của bạn.

1. Có lượng calo cao hơn

Bằng cách ăn nhiều thức ăn hơn trong ngày, bạn sẽ tiêu thụ một lượng calo cao hơn. Và bằng cách ăn nhiều calo hơn nhu cầu cơ thể thực sự cần, bạn có thể sẽ tăng cân.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ thói quen ăn vặt. Trên thực tế, nhiều chuyên gia dinh dưỡng thực sự nói rằng việc thưởng thức một bữa ăn nhẹ trong ngày là rất tốt - đặc biệt là trong khoảng thời gian dài giữa bữa trưa và bữa tối. Điều quan trọng là phải cung cấp năng lượng cho cơ thể khi đói, thay vì ăn vặt một cách vô thức với lượng calo rỗng không thực sự khiến bạn cảm thấy no.

Các chuyên gia nói rằng điều quan trọng là phải làm cho bữa ăn nhẹ của bạn trở thành một bữa ăn cân bằng nhỏ, vì đó là cách duy nhất để ăn nhẹ và giảm cân.

2. Có thể ở trong tình trạng bị viêm liên tục

Dữ liệu ứng dụng trên điện thoại thông minh cho thấy, chúng ta không chỉ ăn theo lịch trình không thường xuyên mà còn đang dành 16 giờ mỗi ngày trong trạng thái được gọi là "được cho ăn". Trạng thái này là nguyên nhân thúc đẩy hoạt động của hệ thống miễn dịch, vì kích hoạt sản sinh phản ứng viêm nhất thời.

Hãy chọn thời điểm thích hợp để thưởng thức một trong những món ăn nhẹ yêu thích của bạn trong ngày để bạn cảm thấy chán ăn mà không phải liên tục giữ cơ thể ở trạng thái “no” suốt cả ngày.

3. Có thể tăng cân

Ăn vặt nhiều dễ khiến bạn bị tăng cân Shutterstock

Lượng calo hằng ngày cao hơn, đã đề cập ở trên, nhanh chóng chuyển thành tăng cân nhiều hơn. Tăng cân sẽ thậm chí còn nhanh hơn nếu bạn ăn nhiều đồ ăn nhẹ hoặc đồ ăn nhẹ chứa nhiều protein. Nghiên cứu từ BBC News cho thấy người Mỹ trung bình đang tiêu thụ nhiều hơn khoảng 600 calo so với những năm 1970. Đó là sự gia tăng mạnh mẽ có khả năng gây ra tình trạng béo phì lan rộng trên khắp nước Mỹ, theo Eat This, Not That!

Thay vào đó, chìa khóa để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh là đảm bảo kết hợp carb phức hợp, chất béo lành mạnh và chất xơ. Điều này sẽ đảm bảo rằng bữa ăn nhẹ trong ngày của bạn thực sự là một bữa ăn no thay vì liên tục cảm thấy đói và thò tay vào tô khoai tây chiên.

Một vài ví dụ dễ hiểu về đồ ăn nhẹ bao gồm 3 chất dinh dưỡng quan trọng này bao gồm một quả táo với bơ đậu phộng, sữa chua Hy Lạp với quả mọng, hummus và cà rốt, hoặc bánh quy giòn với các lát pho mát.

4. Có thể bị sâu răng

Việc ăn uống thường xuyên hơn trong ngày, đồng thời tuân thủ lịch đánh răng trung bình một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ, sẽ để lại nhiều thời gian cho vi khuẩn từ mảng bám bắt đầu phân hủy răng của bạn.

Thủ phạm thực phẩm ăn vặt tồi tệ nhất nuôi dưỡng vi khuẩn gây hại này là bất cứ thứ gì có đường hoặc chứa đầy carbohydrate - khoai tây chiên, thanh granola, kẹo…

Bạn càng ăn vặt suốt cả ngày mà không đánh răng trực tiếp sau đó, bạn càng có nhiều khả năng bị sâu răng.

5. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Nếu bạn thường ăn bánh quy, kẹo, khoai tây chiên hoặc bánh quy giòn khi đến giờ ăn nhẹ, bạn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Lý do là những thực phẩm chế biến sẵn này đều có giá trị dinh dưỡng thấp và chứa nhiều đường tinh chế.

Thay vào đó, hãy loại bỏ các loại thực phẩm đã qua chế biến và tìm kiếm những thực phẩm lành mạnh có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp bạn cảm thấy no, để ăn vặt, theo Eat This, Not That!