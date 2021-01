Điều gì xảy ra khi bạn ăn cá ngừ đóng hộp?

Nó ổn định trong hạn sử dụng, giá cả phải chăng và có thể được sử dụng trong rất nhiều bữa ăn khác nhau, từ salad đến bánh mì

Xét về lợi ích dinh dưỡng, cá ngừ đóng hộp có rất nhiều, mặc dù vậy điều quan trọng là không nên lạm dụng. Nói chung, kết hợp cá ngừ đóng hộp vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một sự bổ sung tuyệt vời vì tất cả những tác động tích cực mà nó có thể có đối với cơ thể của bạn.

Vì vậy, nếu bạn thưởng thức món cá ngừ tan chảy truyền thống hằng ngày, hoặc thích thêm cá ngừ vào món salad của bạn, đây là một số điều bạn nên biết về những gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cá ngừ đóng hộp, theo Eat This, Not That!

1. Bạn sẽ tăng lượng protein của mình

Ăn cá ngừ đóng hộp với bánh mì Shutterstock

Thêm protein vào chế độ ăn uống của bạn có thể cực kỳ có giá trị vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và cuối cùng, tiêu thụ ít calo hơn. Cá ngừ đóng hộp làm được điều đó.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một lon cá ngừ ngâm dầu chứa 46,6 gram protein, trong khi một lon cá ngừ ngâm nước chứa 31,7 gram protein. Với thực tế là bạn nên tiêu thụ 0,36 gram protein cho mỗi pound trọng lượng cơ thể, chỉ cần một lon cá ngừ là đủ đáp ứng gần như tất cả nhu cầu hằng ngày của bạn.

2. Hỗ trợ sức khỏe của não và mắt

Nhờ a xít béo omega-3 có trong cá ngừ đóng hộp, bạn sẽ tăng cường chức năng não và mắt của mình, chỉ bằng cách ăn bánh mì kẹp cá ngừ đó vào bữa trưa. DHA, một a xít béo omega-3, được biết là có đặc tính cải thiện trí nhớ.

Ngoài ra, nó còn có tác dụng giảm viêm và loại bỏ các triệu chứng của bệnh khô mắt. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm lý do để bắt đầu mua cá ngừ đóng hộp, bây giờ bạn có đến 2 lý do.

3. Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp có thể làm tăng cân

Mặc dù cá ngừ ngâm dầu đóng hộp có một số lợi ích như có nhiều protein và hương vị hơn so với cá ngừ ngâm nước đóng hộp, nhưng cá ngừ ngâm dầu đóng hộp có nhiều calo hơn, chất béo và có thể dẫn đến tăng cân

Hãy xem xét các con số: cá ngừ ngâm dầu đóng hộp chứa 56 calo mỗi ounce và 2 gram chất béo, trong khi cá ngừ ngâm nước chứa ít hơn một nửa lượng calo ở mức 24 calo mỗi ounce và ít hơn 1 gram chất béo. Bạn có thể chọn món cá ngừ ngâm nước nếu bạn muốn hấp thụ ít calo và chất béo hơn.

4. Có thể cảm thấy đầy hơi

Một thành phần được tìm thấy trong tất cả cá ngừ đóng hộp là natri, với số lượng lớn có thể dẫn đến đầy hơi.

Theo Viện Linus Pauling, một hộp cá ngừ - bất kể là đóng gói bằng dầu hay đóng gói trong nước - trung bình chứa khoảng 1/4 lượng natri tiêu thụ hằng ngày của bạn. Mặc dù natri rất cần thiết để điều tiết chất lỏng trong cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến đầy hơi.

Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận thức được lượng cá ngừ đóng hộp bạn ăn mỗi ngày để duy trì trong giới hạn natri của bạn.

Không nên ăn quá nhiều cá ngừ đóng hộp

Phải nói rằng cá ngừ đóng hộp có ít thủy ngân hơn đáng kể so với cá ngừ tươi, có nghĩa là bạn có thể ăn nó thường xuyên hơn. Khi bạn nhìn thấy một lon cá ngừ với nhãn "cá ngừ nhạt" (light tuna), có nghĩa là nó chứa ít thủy ngân hơn cá ngừ albacore (albacore tuna).