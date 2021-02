Điều gì xảy ra khi bạn ăn đồ cay?

Không chỉ vậy, một nghiên cứu năm 2015 còn cho thấy rằng việc ăn cay có thể thực sự kéo dài tuổi thọ của bạn. Những người tiêu thụ thức ăn cay trong 6 hoặc 7 ngày một tuần cho thấy nguy cơ tương đối giảm 14% trong tổng tỷ lệ tử vong so với những người chỉ ăn thức ăn cay ít hơn một lần một tuần.

Nhưng thức ăn cay cũng có thể gây ra một tác dụng phụ khó chịu đối với một số người.

1. Nguy cơ loét của bạn sẽ giảm xuống

Trong khi chất capsaicin trong ớt cay thường được cho là nguyên nhân gây ra các vết loét thì tiến sĩ Leann Poston, một bác sĩ được cấp phép và là người đóng góp cho Invigor Medical, cho biết không phải như vậy.

Bà Poston nói: “Capsaicin ức chế sản xuất a xít, tăng lưu lượng máu đến dạ dày và tăng sản xuất chất nhầy. Tất cả những yếu tố này thực sự làm giảm nguy cơ loét".

Cũng có rất nhiều nghiên cứu để hỗ trợ điều này. Theo tiến sĩ Poston, một trong những thủ phạm phổ biến hơn gây ra loét là thường xuyên dùng NSAID (thuốc chống viêm không steroid), chẳng hạn như ibuprofen.

2. Có thể bị khó tiêu

Món ăn cay Shutterstock

Mặc dù thức ăn cay có thể không phải là nguyên nhân gây ra loét, nhưng tiến sĩ Poston nói rằng nó có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược a xít, gây khó tiêu và ợ chua.

Celine Beitchman, Giám đốc Dinh dưỡng tại Viện Giáo dục Ẩm thực (Mỹ), cho biết: “Thức ăn cay có thể khiến cơ tròn nhỏ ngăn cách thực quản với túi dạ dày của bạn bị chùng xuống và vẫn mở khi cần đóng lại. Điều này có thể dẫn đến trào ngược ở đường tiêu hóa trên. Thức ăn cay cũng có thể gây kích thích mô trên toàn bộ đường tiêu hóa. Và một số bằng chứng cho thấy ăn thức ăn cay nhiều lần trong tuần có thể làm tăng các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS)".

Nếu bạn bị IBS, bệnh Crohn, bệnh Celiac, viêm loét đại tràng hoặc trào ngược a xít, hãy lưu ý rằng thức ăn cay có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng do kích thích niêm mạc dạ dày.

3. Bạn có thể giảm cân nhiều hơn

Một số hợp chất thường thấy trong đồ ăn cay đã được chứng minh là hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm sự thèm ăn và tăng cường tiêu hao năng lượng.

Tiến sĩ Uma Naidoo, bác sĩ tâm thần dinh dưỡng và tác giả của sách This Is Your Brain on Food cho biết: “Capsaicin có nhiều lợi ích đối với sức khỏe trao đổi chất, đặc biệt là giảm cân ở những người béo phì”.

Một đánh giá nghiên cứu năm 2014 đã chứng minh rằng khi mọi người tiêu thụ hợp chất capsaicin trước khi ăn, họ tiêu thụ ít hơn 74 calo trong bữa ăn của họ. Không chỉ vậy, một nghiên cứu khác năm 2012 cũng cho thấy rằng tiêu thụ capsaicin dẫn đến đốt cháy thêm khoảng 50 calo mỗi ngày - mà các nhà nghiên cứu kết luận có thể tăng thêm "giảm cân đáng kể về mặt lâm sàng" trong vòng một đến hai năm.

Các nghiên cứu khác cho thấy capsaicin và các hợp chất khác trong ớt có thể làm tăng quá trình ô xy hóa chất béo.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn cay có nhiều lợi ích sức khỏe hơn bạn tưởng Shutterstock

Tiến sĩ, bác sĩ Carrie Lam cho biết: “Các nền văn hóa ăn thức ăn ngon hơn đã được chứng minh là có ít sự xuất hiện của các bệnh tim mạch như đột quỵ và đau tim.

Cũng theo tiến sĩ Lam, người ta tin rằng các loại thực phẩm họ chủ yếu tiêu thụ như ớt jalapenos, ớt cayenne và ớt đỏ giảm mức cholesterol và chống lại chứng viêm.

Capsaicin cũng ngăn chặn một gien thu hẹp động mạch, do đó làm tăng lưu lượng máu trong mạch. Khi các mạch máu giãn ra, huyết áp có thể được hạ thấp và giúp ngăn ngừa cục máu đông. Nhiệt lượng cơ thể tạo ra từ việc ăn thức ăn cay cũng làm tăng lưu lượng máu.

Theo Mayo Clinic, capsaicin có đặc tính chống viêm, rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch vì tình trạng viêm dẫn đến tích tụ mảng bám trong thành mạch máu.

Tiến sĩ Lam lưu ý thêm rằng ớt cay chứa nhiều vitamin A và C, giúp tăng cường sức mạnh cho các thành cơ tim. Điểm mấu chốt? Ăn thức ăn cay có thể dẫn đến một hệ thống tim mạch mạnh mẽ theo thời gian.

5. Bạn có thể giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu năm 2007 cho thấy, họ các phân tử chứa capsaicin có một siêu năng lực khá tuyệt vời: nó có thể liên kết với các protein trong tế bào khối u và tiêu diệt chúng mà không gây hại cho các tế bào khỏe mạnh xung quanh.

Có rất nhiều nghiên cứu trên động vật cũng hỗ trợ điều này. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Điều tra Lâm sàng cho thấy, capsaicin đã kích hoạt các thụ thể tế bào trong niêm mạc ruột của chuột, do đó làm giảm nguy cơ phát triển khối u của chúng. Và một nghiên cứu khác năm 2006 cho thấy capsaicin thực sự thúc đẩy các tế bào ung thư tuyến tiền liệt tự tiêu diệt, theo Eat This, Not That!

Một nghiên cứu của Harvard năm 2015 đã xác định rằng những người ăn ớt vào hầu hết các ngày đã giảm 8% nguy cơ mắc bệnh ung thư.

6. Bạn cảm thấy mát hơn

Hóa ra, đồ ăn cay có thể giúp bạn hạ nhiệt. Điều này xảy ra thông qua một quá trình gọi là đổ mồ hôi mặt. Về cơ bản, ăn thức ăn cay khiến mặt bạn đổ mồ hôi, và khi mồ hôi bay hơi, bạn sẽ cảm thấy mát hơn.

7. Hệ thống miễn dịch được tăng cường

Vô số nghiên cứu đã chỉ ra rằng capsaicin có tác dụng chống ô xy hóa và chống viêm siêu mạnh, giúp hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng.

8. Cải thiện tâm trạng

Bạn đã bao giờ nghe nói về endorphin? Những chất hóa học gây khoái cảm đó được giải phóng khi bạn tập thể dục, đi tàu lượn siêu tốc hay cười đùa với một người bạn? Chà, capsaicin có thể có tác dụng tương tự.

Đây là cách nó hoạt động. Theo một trung tâm nghiên cứu của Đại học Northwestern (Mỹ), capsaicinoids kích hoạt các tín hiệu đánh lừa não bạn nghĩ rằng bạn đang bị đau. Và để đáp lại, bộ não của bạn tiết ra những hoóc môn cảm thấy tốt đó để chống lại cơn đau, theo Eat This, Not That!