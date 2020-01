Điều gì xảy ra khi bạn ăn một quả dưa chuột mỗi ngày?

Dưa chuột chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa , vốn là những phân tử có thể ngăn ngừa tổn thương ô xy hóa trong cơ thể. Chúng vô hiệu hóa các gốc tự do để bảo vệ bạn khỏi các vấn đề như bệnh mạn tính và lão hóa sớm. Trên thực tế, tổn thương do gốc tự do gây ra có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề về tim và phổi, ung thư và bệnh tự miễn.