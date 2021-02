Điều gì xảy ra khi bạn ăn ngũ cốc bữa sáng?

Một tô ngũ cốc lạnh rất tiện lợi, nhanh chóng và dễ làm. Nhưng chính xác thì điều gì đang xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn tô ngũ cốc ăn sáng đó?

1. Bạn có thể bị tăng huyết áp

Không có gì bí mật khi ngũ cốc thực sự là những “quả bom” đường, vì chúng chứa đầy đường bổ sung. Nếu bạn vô tình ăn loại ngũ cốc ăn sáng này, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng lên, rồi nhanh chóng giảm xuống không lâu sau đó, theo Eat This, Not That!

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Open Heart cho thấy rằng việc tiêu thụ đường có thể còn tồi tệ hơn đối với cơ thể bạn so với muối! Quá nhiều đường dẫn đến mức insulin cao hơn, có thể gây tăng huyết áp.

2. Bạn có thể ăn nhiều hơn

Hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng phổ biến là ví dụ về thực phẩm chế biến, và thực phẩm chế biến có xu hướng có chỉ số đường huyết cao hơn. Những loại thực phẩm này có liên quan đến việc tăng cảm giác đói và ăn quá nhiều.

Và đó không phải là tất cả. Ngũ cốc ăn sáng thường không có chất xơ, và chất dinh dưỡng thiết yếu này rất quan trọng, vì nó giúp bạn no lâu và hài lòng. Không lâu sau khi ăn bữa này, bạn sẽ lại vào bếp. Điều này dẫn bạn đến…

3. Bạn có thể tăng cân

Đúng là bạn sẽ không thấy cơ thể tăng thêm 2 kg ngay lập tức chỉ sau một tô ngũ cốc bữa sáng. Nhưng nếu đây là những gì bạn ăn hằng ngày, thì bạn có thể bắt đầu tăng cân hoặc phải vật lộn để giảm cân nếu đó là mục tiêu của bạn.

Bạn sẽ không chỉ ăn nhiều hơn khi không hài lòng mà còn có khả năng sẽ thèm ăn nhiều thứ hơn (nhờ tất cả lượng đường đó), và chu kỳ ăn đồ ăn vặt cứ tiếp tục.

4. Bạn có thể bị sương mù não

Nếu lựa chọn ngũ cốc ăn sáng của bạn là một lựa chọn có đường, thì bạn đang nạp nhiều đồ ngọt và bỏ lỡ những chất dinh dưỡng khác. Điều này có thể gây khó khăn cho não của bạn!

Đường thực sự có rất nhiều mặt trái, bao gồm ảnh hưởng đến kỹ năng ghi nhớ của bạn. Mức độ đường và insulin của bạn đang tăng và giảm, mà một nghiên cứu cho thấy có thể dẫn đến giảm trí nhớ. Rốt cuộc tô ngũ cốc không phải là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới của bạn.

5. Có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn

Tuy nhiên, mọi chuyện không u ám như thế. Còn có món ngũ cốc nóng ăn sáng để bạn xem xét, chẳng hạn như món cháo đặc.

Món cháo đặc này làm từ một loại ngũ cốc nguyên hạt và một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa và nhìn chung, bạn có thể sống thọ hơn.

Vì vậy, miễn là bạn chọn ngũ cốc ăn sáng không có thêm đường, chứa đầy chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt, thì bạn đang đi đúng hướng, theo Eat This, Not That!