Điều gì xảy ra khi bạn thường xuyên uống nước ấm pha mật ong?

Sau đây là những tác dụng tích cực cho sức khỏe của loại nước này mà bạn có thể tham khảo, theo trang tin Bold Sky.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Một ly nước ấm với mật ong có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Mật ong chứa các thành phần sát trùng giúp dạ dày của bạn không bị trào ngược a xít. Nước pha mật ong có thể xoa dịu dạ dày khỏi tình trạng viêm. Nó cũng giúp duy trì nhu động ruột của bạn ở mức thường xuyên.

Hỗ trợ giảm cân

Mật ong chứa đường tự nhiên, không gây tăng cân. Thường xuyên uống nước ấm pha mật ong có thể hạn chế lượng calorie của bạn, cũng như giúp bạn giảm mỡ bụng một cách dễ dàng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Nutrition, mật ong giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn và khi được uống trước khi đi ngủ vào buổi tối, cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn trong những giờ đầu tiên “khò khò” với sự trợ giúp thêm của nước mật ong, theo Bold Sky.

Chữa táo bón

Lý do chính gây táo bón là thiếu nước trong cơ thể của bạn. Hãy uống một ly nước ấm với mật ong thường xuyên vào buổi sáng khi bụng đói và trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp cải thiện nhu động ruột của bạn và điều trị vấn đề táo bón và tình trạng đau liên quan đến táo bón.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mật ong chứa các đặc tính diệt vi khuẩn tuyệt vời giúp chống lại các vi hạt lạ. Ngoài ra, nó có chứa một số vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch , trong khi các chất chống ô xy hóa trong mật ong có thể kiểm soát sự phát triển của các gốc tự do, theo Bold Sky.

Trị cảm lạnh và ho

Nước ấm với mật ong có thể tạo ra một lá chắn chống lại vi khuẩn và virus gây cảm lạnh và ho. Ngoài ra, mật ong làm cho đàm chuyển sang dạng lỏng và có thể loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống cơ thể, qua đó giúp thở tốt hơn.

Cải thiện sự lưu thông máu

Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của việc uống nước ấm với mật ong. Nước mật ong đốt cháy chất béo tích tụ trong cơ thể cũng như trong hệ thống thần kinh của bạn, qua đó cải thiện sự lưu thông máu và loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, theo Bold Sky.

Tăng cường năng lượng

Mật ong là một chất tăng cường năng lượng nhanh chóng do sự hiện diện của đường tự nhiên trong nó. Glucose trong mật ong được cơ thể hấp thu nhanh chóng, giúp tăng năng lượng ngay lập tức, trong khi fructose cung cấp năng lượng liên tục do nó được hấp thu chậm hơn.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Uống nước mật ong giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn, bởi vì khi được hấp thu, mật ong giúp giải phóng serotonin - chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng và có thể được cơ thể chuyển đổi thành melatonin nhằm điều chỉnh độ dài và chất lượng giấc ngủ của bạn, theo Bold Sky.

Giải độc cơ thể

Mật ong và nước ấm có tác dụng giải độc cho cơ thể bạn. Nó giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể của bạn, vì thế có thể được xem như một thành phần chính trong chế độ ăn kiêng giải độc của bạn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mật ong là một nguồn giàu phenol và các hợp chất chống ô xy hóa khác có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Chúng có thể giúp các động mạch trong tim bạn giãn ra, tăng lưu lượng máu đến tim và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, nước mật ong giúp duy trì sự cân bằng mức cholesterol và tăng HDL (cholesterol tốt), theo Bold Sky.