Điều gì xảy ra khi bạn vào nhà vệ sinh với… điện thoại di động?

Kiểm tra mạng xã hội , email, đọc tin tức, thậm chí là chơi games trong nhà vệ sinh là một cách tuyệt vời để giết thời gian. Đây là điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là thói quen này có thể khiến họ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như thế nào.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thường xuyên vào nhà vệ sinh với điện thoại di động?

1. Có thể bạn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn

Trong số tất cả những nơi trong ngôi nhà của bạn, nhà vệ sinh là một trong những nơi dễ gây hại nhất. Mọi thứ trong nhà vệ sinh của bạn bao gồm vòi nước, máy sấy tay hoặc tay nắm cửa đều chứa vi trùng và vi khuẩn. Vì vậy, khi bạn mang điện thoại vào đó, điện thoại cũng sẽ tiếp xúc với vi khuẩn trong phân. Điều này có thể xảy ra khi bạn tự lau mình, chạm vào tay cầm gạt nước hoặc khóa cửa rồi chạm vào điện thoại, theo Times of India.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials cho thấy 95% điện thoại di động của nhân viên y tế được bao phủ bởi vi khuẩn gây nhiễm trùng như salmonella, E. Coli và C. Difficile.

2. Điện thoại di động có thể mang mầm bệnh

Cần thường xuyên làm vệ sinh điện thoại Shutterstock

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Arizona (Mỹ) cho thấy điện thoại thông minh mang vi khuẩn nhiều gấp 10 lần so với bồn cầu.

Vấn đề là nhiều người có rửa tay sau khi sử dụng máy tính xách tay , nhưng lại không vệ sinh điện thoại. Do đó, vi trùng và vi khuẩn gây bệnh vẫn “mắc kẹt” trên điện thoại và có thể dễ dàng gây nhiễm trùng. Vi khuẩn và vi rút có trên điện thoại tiếp xúc với các bộ phận khác nhau của cơ thể và bề mặt khi bạn để chúng ở bên ngoài hoặc nhắn tin sau đó.

3. Có thể dẫn đến lo lắng

Công nghệ đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên rất dễ dàng nhưng cũng là một lý do làm cho chúng ta lo lắng và căng thẳng hơn. Càng sử dụng nhiều, bạn càng dễ bị căng thẳng.

Thời gian trong nhà vệ sinh là thời gian rảnh rỗi của bạn và khi bạn cầm điện thoại vào đó, bạn đang “mời” thêm nhiều căng thẳng và lo lắng vào cuộc sống của mình. Khi mang điện thoại vào nhà vệ sinh, bạn đang đặt cả não và sức khỏe của mình vào tình trạng căng thẳng. Một số người thậm chí gặp khó khăn khi đi tiêu vì điều này, theo Times of India.

4. Có thể gây thêm áp lực lên hậu môn của bạn

Có một nguy cơ sức khỏe khác khi sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh : bệnh trĩ. Những người mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh thường dành nhiều thời gian hơn mức trung bình ở trong đó. Ngồi trên bồn cầu trong thời gian dài cũng có thể dẫn đến các vấn đề về bệnh trĩ. Ngồi xổm quá lâu sẽ khiến hậu môn bị căng quá mức, có thể gây đau, sưng hoặc chảy máu ở vùng xương chậu.

5. Điều quan trọng

Mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm vi trùng từ nhà vệ sinh, trong đó người lớn tuổi và những người bị suy giảm khả năng miễn dịch có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn. Nếu bạn thuộc nhóm này, điều quan trọng hơn là bạn phải giữ an toàn và giữ gìn vệ sinh đúng cách.

Lựa chọn tốt nhất là để điện thoại bên ngoài khi bạn đi vệ sinh. Trong trường hợp bạn chọn mang theo bên mình, hãy thường xuyên làm sạch nó bằng dung dịch khử trùng có cồn 70%.

Ngoài ra, cố gắng không dành quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh. Các chuyên gia khuyến cáo rằng không nên dành hơn 10 phút trong nhà vệ sinh. Đây là khoảng thời gian được cho là “ổn” để ở trong nhà vệ sinh, theo Times of India.