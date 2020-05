Điều nguy hại gì xảy ra khi bạn thiếu canxi?

Sau đây là những vấn đề xảy ra khi bạn bị thiếu canxi, theo The Times of India.

1. Nguy cơ loãng xương

Chứng thiếu xương làm giảm mật độ khoáng của xương, có thể dẫn đến loãng xương. Và bệnh loãng xương làm cho xương mỏng hơn, do đó dễ bị gãy hơn. Nó cũng có thể gây đau, các vấn đề về tư thế và khuyết tật.

Chứng thiếu xương ít nghiêm trọng hơn loãng xương nhưng cả hai tình trạng này đều có thể dẫn đến mật độ xương thấp và tăng nguy cơ gãy xương. Xương tích trữ canxi và cần một mức độ cao loại khoáng chất này để duy trì tình trạng chắc khỏe. Khi mức canxi tổng thể thấp, cơ thể sẽ chuyển canxi ra khỏi xương, khiến xương dễ bị chấn thương.

2. Ung thư ruột kết

Các chuyên gia đã chứng minh rằng lượng canxi trong cơ thể thấp làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết. Các nghiên cứu cho thấy những người có đủ lượng canxi trong cơ thể họ có nguy cơ bị khối u tuyến (adenoma), vốn có liên quan đến ung thư ruột kết, giảm đi.

Khối u do thiếu canxi được chuyển thành ung thư trong quá trình phát triển, theo The Times of India.

3. Rủi ro bệnh tim

Lượng canxi trong cơ thể không đủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim . Theo một nghiên cứu được công bố tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ mức canxi bình thường trong cơ thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Vì vậy, để giữ cho trái tim khỏe mạnh, đừng quên ăn thực phẩm giàu canxi.

4. Tăng huyết áp

Thiếu canxi có thể dẫn đến huyết áp cao, còn được gọi là chứng tăng huyết áp. Huyết áp cao có thể trở thành "tiền đế" cho nhiều vấn đề sức khỏe khác, do đó, tốt nhất bạn nên kiểm tra huyết áp của mình thường xuyên. Việc hấp thu đủ lượng canxi cũng góp phần làm giảm, thậm chí ngăn ngừa huyết áp cao, theo các nghiên cứu.

5. Nguy cơ mãn kinh sớm

Như chúng ta đã biết, mãn kinh là khi phụ nữ ngừng có kinh nguyệt sau một độ tuổi nhất định. Trong thời kỳ mãn kinh, xương trở nên yếu và cần một lượng canxi đủ để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa chấn thương. Phụ nữ trong giai đoạn này nên đặc biệt quan tâm đến thói quen ăn uống của mình để duy trì đủ lượng canxi trong cơ thể.

Một số nguồn thực phẩm giàu canxi là sữa chua, rau xanh nhiều lá và chuối. Các loại thực phẩm khác bao gồm cam, đậu nành, bỏng ngô, các loại hạt.

Bạn có thể đưa các loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống hằng ngày của bạn để có sự đa dạng và tránh sự nhàm chán, theo The Times of India.