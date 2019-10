Đừng chủ quan với đau bụng, tiêu chảy!

Theo người nhà, ông Đ. trước khi nhập viện đã đau bụng 2 ngày và tiêu chảy liên tục, nhưng chỉ nghỉ ngơi tại nhà và uống oresol.

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Ngọc Quốc Minh, Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: Viêm dạ dày ruột là một loại nhiễm trùng tiêu hóa. Đây là bệnh rất thường gặp và cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Bệnh xuất hiện với các mức độ khác nhau từ nhẹ đến rất nặng, trong đó, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời sẽ đưa đến sốc nhiễm trùng và tử vong. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua, do chủ quan vì các triệu chứng quá… thường gặp; những ca nhập viện do đó thường đã rơi vào tình trạng nặng.

Theo bác sĩ Minh, nguyên nhân gây viêm dạ dày ruột là các vi khuẩn đường ruột như E-coli, vi khuẩn của bệnh lị, Salmonella... hoặc ký sinh trùng đơn bào. Ở trẻ em thì vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây viêm dạ dày ruột, trong đó có Rota vi rút. BN bị nhiễm viêm dạ dày ruột thường do ăn uống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, do nhiễm khuẩn hoặc do nhiễm độc tố của vi khuẩn.