Đừng lạm dụng vitamin C

TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc bệnh viện (BV) Nhi T.Ư, cho biết phòng bệnh do vi rút lây qua đường hô hấp, như: cúm hay chủng mới vi rút Corona (nCoV) thì quan trọng trước tiên là giữ vệ sinh, tránh các tiếp xúc gần, tụ tập đông người; rửa tay sạch với xà phòng hoặc nước sát khuẩn, vệ sinh mũi họng để giảm nồng độ vi rút (nếu có).

"Không nên đổ xô đi mua và sử dụng bổ sung vitamin tổng hợp, hay vitamin C vì nó không là giải pháp đủ bảo vệ cơ thể trước vi rút gây bệnh dịch. Trước hết, vẫn là tránh để tác nhân gây bệnh xâm nhập bằng giữ vệ sinh cá nhân”, TS Điển nêu ý kiến và nhấn mạnh: “Chúng ta hay nghĩ đến những việc to tát, tốn kém nhưng chỉ duy trì vệ sinh bàn tay sạch, mang khẩu trang đúng chỗ, đúng cách, tránh tụ tập đông người đã là những việc làm hiệu quả ngăn nhiễm bệnh. Ngay trong gia đình, cần chú trọng giữ sạch nơi ở, nhà vệ sinh. Chiếc khăn lau tay cứ treo trong nhà tắm cũng có thể là môi trường cho vi khuẩn sinh sôi; lau tay với khăn bẩn sau khi đã rửa sạch với xà phòng thì cũng không có tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn”.

Không thực phẩm chức năng nào chống được nCoV Theo BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y học... bản chất là để bổ sung, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị... và phải có kết quả nghiên cứu thử nghiệm do đơn vị có chức năng được phép thực hiện. Để phòng chống dịch hiệu quả, phải tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, kiểm tra kỹ các thông tin, không dễ dàng tin các nguồn thông tin không chính thống, không được kiểm chứng. Hiện nay chưa có khuyến nghị khoa học nào về việc dùng thực phẩm chứng năng để chống dịch do nCoV.

Theo BS Lại Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh BV Thanh Nhàn (Hà Nội), vitamin C không thể trực tiếp tiêu diệt hay loại trừ nCoV . Việc lây nhiễm vi rút tùy thuộc vào chủng vi rút, độc lực của vi rút, chứ không phải cứ dùng vitamin C là sẽ không nhiễm bệnh, dù vitamin C có hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể.

“Tuy nhiên, có nhiều cách để bổ sung vitamin C. Nếu chúng ta ăn đủ lượng rau xanh, hoa quả tươi hằng ngày thì lượng vitamin C được đưa vào cơ thể là khá đầy đủ. Trong đó, một số rau, quả có chứa vitamin C cao như: rau ngót, bưởi”, BS Lại Thanh Hà nói và cảnh báo: “Không uống quá 1gr/ngày. Bởi vì khi thừa vitamin C với một số người, sẽ có nguy cơ tạo sỏi thận, hoặc gây các triệu chứng như: rối loạn tiêu hóa, chảy máu. Tốt nhất chỉ sử dụng sau khi được tư vấn của các BS”, BS Hà khuyên.

Về thông tin sử dụng nước ép từ tỏi để nhỏ mũi có thể ngăn ngừa bệnh do vi rút, GS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư, cho biết đây là thực phẩm quen thuộc, nhưng nên lưu ý nước tỏi có thể gây tổn thương niêm mạc và tạo ra cơ hội cho vi rút xâm nhập, bội nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra, cũng chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định tỏi giúp ngăn ngừa nCoV, do đó, nên sử dụng các dung dịch vệ sinh mũi miệng theo khuyến cáo của cơ quan y tế.