Giảm cholesterol là tốt nhưng giảm quá thấp sẽ dễ bị đột quỵ

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây phát hiện nồng độ cholesterol xấu quá thấp lại tăng rủi ro đột quỵ do vỡ mạch máu.

Đây là căn bện mà các mảng xơ vữa hình thành trong mạch máu gây thu hẹp mạch máu, thậm chí làm tắc nghẽn, chặn máu lưu thông đến não.

Tuy nhiên, cholesterol xấu không nên ở mức độ quá thấp. Cholesterol xấu nên ở dưới mức 100 mg/dL được coi là tốt vì làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Nhưng nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) phát hiện cholesterol xấu quá thấp có thể gây hại.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 96.000 người. Kết quả cho thấy cholesterol xấu giảm thấp xuống mức từ 100 đến 70 mg/dL sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết.

Đột quỵ do xuất huyết xảy ra khi mạch máu não bị vỡ. Loại đột quỵ này ít phổ biến hơn nhưng lại nguy hiểm hơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Đặc biệt, những người có cholesterol xấu quá thấp, chỉ ở mức 50 sẽ đối diện nguy cơ bị đột quỵ xuất huyết cao hơn gần 170% so với người có cholesterol xấu từ 100 đến 70 mg/dL.

Trong hầu hết trường hợp, vấn đề mọi người hay gặp là phải giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu. Để thực hiện việc này, bác sĩ thường khuyến cáo hãy cắt giảm ăn thịt, các sản phẩm từ sữa có nhiều cất béo, hạn chế những món nhiều đường, chiên xào.

Thay vào đó, mọi người hãy ăn những món giàu a xít béo và chất xơ, theo Daily Mail.