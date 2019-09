Hai bé gái dính chung phần gan được mổ sinh an toàn

Theo dõi thai kỳ song thai Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc, Bệnh viện Từ Dũ: Song thai là một thai kỳ đặc biệt, thuộc nhóm thai kỳ có nguy cơ cao vì tỉ lệ bệnh tật và tử vong mẹ cũng như trẻ sơ sinh cao hơn gấp 2 - 3 lần so với đơn thai. Theo các nhà khoa học, song thai dính liền là những cặp song sinh một hợp tử, phát triển bất thường trong thời gian phân bào ở tử cung người mẹ. Song sinh dính liền xảy ra với tỉ lệ từ 1/50.000 – 1/200.000 ca; tỉ lệ sống cũng rất thấp, chỉ đạt 25%. Bác sĩ Nhi khuyên các chị em phụ nữ, để có một thai kỳ an toàn, ngay khi vừa biết mình có thai thì cần đến các cơ sở chuyên khoa để được bác sĩ sản khoa, bác sĩ siêu âm cùng phối hợp theo dõi. Đăc biệt, đối với các trường hợp thai kỳ song thai, thai phụ sẽ được tư vấn, khám và siêu âm để đánh giá tình trạng thai: thai có nằm đúng vị trí trong lòng tử cung chưa, một hay nhiều thai, các thai có dấu hiệu của sự sống hay không. Nếu là song hai thì song thai này có đặc điểm gì (một hay hai bánh nhau, nếu song thai một banh nhau thì có một hay hai buồng ối...). Song thai một nhau - hai ối (MCDA) hoặc một nhau - một ối (MCMA) là các song thai có thể có một số biến chứng trong quá trình phát triển, khiến cho cả hai thai có thể sẽ chết lần lượt, trước khi kịp can thiệp y khoa để cứu sống các bé.