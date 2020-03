Hãy uống thêm nước vì những lợi ích bất ngờ này

1. Giữ cân bằng

Nước chiếm khoảng 60% cơ thể bạn. Uống đủ nước giúp duy trì cân bằng chất lỏng cơ thể, hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng, điều chỉnh nhiệt độ, tiêu hóa, và nhiều tác dụng khác nữa.

2. Kiểm soát nhai

Uống nước còn có thể giúp giảm cân. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc uống nước và giảm một vài kg trong thể trọng của bạn. Lý do đơn giản là nước khiến bạn cảm thấy no và do đó tiêu thụ ít calorie hơn.

3. “Nhiên liệu” cho cơ bắp

Việc mồ hôi tại phòng tập khiến cơ bắp của bạn mất nước. Và khi cơ bắp của bạn không có đủ nước, chúng sẽ mệt mỏi . Để có thêm năng lượng hoặc để hoàn thành các bài tập, chỉ cần đổ đầy bình nước của bạn rồi uống.

4. Hỗ trợ thận

Thận xử lý khoảng 150 lít máu mỗi ngày, lọc chất thải và vận chuyển nước tiểu đến bàng quang. Nhưng chúng cần một lượng nước thích hợp để dọn sạch những thứ mà cơ thể bạn không cần. Hãy uống nước vì điều đó, theo Greatist.

5. Tăng năng suất

Một ly nước có thể là thứ bạn cần để thực sự tập trung trong công việc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả việc mất nước nhẹ cũng có thể có tác động tiêu cực đến khả năng chú ý và trí nhớ. Thêm vào đó, càng uống nước nhiều, bạn càng cần phải vào phòng tắm thường xuyên hơn. Những bước đi nhanh đến “nhà nhỏ” cũng sẽ giúp bạn tỉnh táo.

6. Chống mệt mỏi

Bỏ qua cà phê, nước cũng góp phần chống mệt mỏi. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng mất nước là mệt mỏi

7. Chống ngầy ngật

Nếu bạn bị dư vị khó chịu sau một cuộc nhậu chè chén, hãy tìm một ly nước. Nó sẽ giúp “thủy hóa” cơ thể bạn và ngăn chặn cơn đau đầu dồn dập.

8. Giữ cho mọi thứ “trôi chảy”

Không ai muốn đối phó với các vấn đề tiêu hóa. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng mất nước góp phần gây táo bón ở một số người. Do đó, uống nhiều nước hơn có thể giúp làm cho mọi thứ di chuyển trơn tru.

9. Chống ốm đau

Nước có thể giúp giảm bớt tình trạng mệt mỏi khi bạn cảm thấy “khó ở”. Nhưng các loại nước uống chưa được chứng minh đầy đủ về khả năng chống cảm lạnh , vì vậy đừng đánh đổi việc uống nước với một chuyến đi đến bác sĩ hoặc các phương thuốc trị cảm khác.

10. Hỗ trợ não

Một nghiên cứu hồi năm 2013 đã tìm thấy mối liên hệ giữa các sinh viên mang nước vào phòng thi và điểm số tốt hơn, cho thấy nước thúc đẩy việc tư duy rõ ràng hơn. Dù hiện chưa rõ liệu uống nước thực sự có liên quan gì đến việc đạt điểm cao hơn hay không, nhưng bạn ngại gì mà không thử khi nó… vô hại?, theo Greatist.

“Kế hoạch hành động” của bạn Lượng nước mà chúng ta cần là vấn đề còn tranh luận, nhưng tổ chức Viện Y học Mỹ khuyến nghị người lớn nên uống từ 9-13 ly nước mỗi ngày (1 ly = 235 ml). Nhu cầu của bạn khác nhau tùy thuộc vào mức độ hoạt động, độ tuổi và lượng nước bạn tiêu thụ trong cà phê, trà, hoặc rau và trái cây nhiều nước. Đây là cách “thủy hóa” cơ thể mà bạn có thể tham khảo: Uống một ly nước ngay khi bạn thức dậy và một ly nước vào khoảng 30 phút trước khi bắt đầu bất kỳ bữa ăn lớn nào. Động tác này cũng sẽ giúp kiểm soát sự thèm ăn, nếu đó là điều mà bạn đang tìm kiếm. Tập thói quen giữ một bình nước bên mình mọi lúc mọi nơi. Nếu cảm thấy nước nhạt nhẽo, hãy vắt một ít chanh hoặc uống nước có bổ sung những hương vị khác.

Sau đây là một số lý do thuyết phục để bạn uống nước nhiều hơn, theo trang Greatist.