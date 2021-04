Khoa học nói về 4 lợi ích của việc dùng dầu cá hồi

Nếu bạn đang cố gắng quyết định có nên bổ sung dầu cá hay không, có lẽ bạn có thể bắt đầu bằng cách xem xét dầu cá hồi, vì nó được chứng minh là chứa nhiều a xít béo omega-3 nhất.

A xít béo omega-3 là chìa khóa cho sức khỏe tối ưu. Chuyên gia dinh dưỡng Sydney Greene giải thích trong một bài viết về sự khác biệt giữa các a xít béo omega-3, -6 và -9: "Omega-3 tạo nên cấu trúc của các tế bào trong cơ thể chúng ta. Chúng ta cũng cần chúng để sản xuất hormone, chức năng miễn dịch và tim và phổi hỗ trợ”.

Lợi ích của việc bổ sung là nếu bạn không có cơ hội tiếp cận với cá hồi chất lượng cao ở gần bạn, hoặc bạn không thích hương vị của cá hồi, bạn vẫn có thể thu được những lợi ích sức khỏe từ lại hải sản giàu chất dinh dưỡng này mà không cần phải ăn nó.

Dưới đây, là 4 lợi ích chính mà dầu cá hồi có thể cung cấp cho bạn, theo Eat This, Not That!

1. Có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Dầu cá hồi Shuttertock

Dầu cá hồi có thể giúp mang lại cho bạn làn da rạng rỡ và khỏe mạnh. Điều này phần lớn là do a xít béo omega-3 trong dầu cá.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ omega-3 có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm khô da và ngứa do viêm da, và thậm chí đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

Ngoài ra, một đánh giá được công bố trên tạp chí Marine Drugs cho thấy dầu cá có thể giúp giảm chứng tăng sắc tố và thậm chí ngăn ngừa sự phát triển ung thư da.

2. Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên bạn nên thưởng thức một khẩu phần cá hồi 3,5 ounce ít nhất hai lần mỗi tuần để gặt hái những lợi ích sức khỏe của nó.

Một số nghiên cứu đã liên kết loại a xít béo omega-3 mà cá hồi rất giàu tự nhiên, a xít docosahexaenoic (DHA), với việc giảm chất béo trung tính trong máu và thậm chí cả các hạt cholesterol LDL có hại. Tiêu thụ thường xuyên a xít béo omega-3 cũng có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

3. Có thể hỗ trợ sức khỏe của não

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience, khi bạn già đi, não của bạn sẽ dễ bị viêm hơn. Vì vậy, điều quan trọng hơn là bạn phải tiêu thụ a xít béo omega-3 khi bạn già đi để giúp chống lại chứng viêm đó. Cụ thể hơn, hàm lượng DHA và a xít eicosapentaenoic (EPA) cao hơn có thể giúp ích cho những người bị suy giảm nhận thức nhẹ.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy cả DHA và EPA đều có thể nâng cao mức độ yếu tố tăng trưởng thần kinh, có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức ở những người mắc bệnh Alzheimer từ nhẹ đến trung bình.

4. Tốt cho sức khỏe của mắt

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng a xít béo omega-3 có thể giúp đóng một vai trò trong sự phát triển của đôi mắt khỏe mạnh và thị lực tốt trong thời thơ ấu.

Tuy nhiên, nó cũng có thể giúp bạn bảo vệ thị lực trong suốt tuổi trưởng thành. Một nghiên cứu báo cáo rằng DHA ngăn ngừa mất thị lực do tuổi tác ở chuột thí nghiệm, theo Eat This, Not That!