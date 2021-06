Khoa học phát hiện lợi ích bất ngờ của đi bộ trước khi ăn sáng

Khi đi bộ vào buổi sáng thì nên đi trước khi ăn. Vì sau khi ăn, máu trong cơ thể sẽ dồn nhiều về dạ dày và ruột để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Do đó, tập thể dục sau khi ăn dễ gây đầy hơi , chuột rút và tiêu chảy.

Ngoài ra, đi bộ trước khi ăn sáng còn mang đến những lợi ích sau:

Đốt nhiều mỡ thừa hơn

Nghiên cứu vào năm 2017 của các nhà khoa học tại Đại học Bath (Vương quốc Anh) thực hiện trên những người béo phì đã phát hiện lợi ích của việc đi bộ trước khi ăn sáng. Theo đó, đi bộ vào thời điểm khoảng 1 giờ trước khi ăn sáng có thể giúp kích hoạt các gien đốt mỡ thừa hoạt động mạnh hơn so với đi bộ sau khi ăn sáng, theo Eat This, Not That!.

Ngoài ra, một nghiên cứu mới đây cũng của Đại học Bath phát hiện tập cardio , chẳng hạn như đi bộ hay chạy bộ, trước khi ăn sáng giúp cơ thể đốt mỡ thừa nhiều hơn gấp đôi so với tập sau khi ăn.

Giúp ngủ ngon hơn

Bắt đầu buổi sáng bằng cách đi bộ hay các hình thức tập thể dục khác có thể giúp ngủ ngon hơn vào ban đêm. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Sleep Medicine phát hiện tập thể dục vào buổi sáng giúp cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ ở những người bị chứng mất ngủ.

Ánh nắng buổi sáng giúp điều chỉnh lại nhịp sinh học của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn khi đêm đến. Nếu ai đó cảm thấy khó ngủ vào buổi tối thì có thể do họ không tiếp xúc đủ với ánh nắng vào buổi sáng, theo Eat This, Not That!.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Đi bộ 30 phút/ngày có thể giảm 35 đến 40% nguy cơ mắc bệnh tim. Đi bộ lại đặc biệt tốt vào buổi sáng nhờ cải thiện hiệu quả quá trình lưu thông máu, giảm huyết áp , giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường, theo tổ chức The Heart Foundation.

Kéo dài tuổi thọ

Nếu bạn không thể đi bộ nhanh vào buổi sáng thì hãy đi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nghiên cứu trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition phát hiện đi bộ nhanh 20 phút/ngày dù ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng giúp giảm đến 30% nguy cơ tử vong, theo Eat This, Not That!.