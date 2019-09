'Khoanh vùng' não, nhận biết cơn động kinh thái dương

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trung Thành, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), động kinh thái dương bắt đầu ở thùy thái dương của não, nơi xử lý cảm xúc và rất quan trọng đối với trí nhớ tức thời. Một số triệu chứng của động kinh thùy thái dương có thể liên quan đến các chức năng này, bao gồm có cảm giác kỳ lạ - chẳng hạn như hưng phấn, thấy sự vật rất quen thuộc, hoặc sợ hãi. Động kinh thùy thái dương có thể xuất phát từ một khiếm khuyết giải phẫu hoặc sẹo ở thùy thái dương, nhưng nguyên nhân thường không biết được.

Bác sĩ Trần Trung Thành cho biết: Động kinh thái dương thường kéo dài khoảng 30 giây đến 2 phút, có các dấu hiệu và triệu chứng đặc trưng gồm: mất nhận thức về môi trường xung quanh; nhìn chằm chằm; liếm môi; nuốt hoặc nhai nhiều lần lặp lại; cử động ngón tay bất thường, chẳng hạn như cử động búng. Trong những trường hợp nặng, cơn động kinh thái dương sẽ tiến triển thành một cơn co cứng co giật toàn thể - có co giật và mất ý thức.