Không nghe bác sĩ mà nghe linh tinh trên mạng khiến con chết vì bệnh cúm

Người phụ nữ có 4 đứa con, sống ở bang Colorado (Mỹ). Tên của bà không được tiết lộ. Sau khi 3 đứa con đầu tiên được chẩn đoán bị nhiễm cúm, bác sĩ đã kê thuốc Tamiflu cho cả gia đình, theo Daily Mail.

Một bé còn lại 4 tuổi dù không dương tính nhưng xuất hiện các triệu chứng của cúm . Người mẹ này đã đăng bài viết trên một nhóm Facebook có lập trường phản đối việc tiêm phòng vắc xin để tham khảo ý kiến.

Trong số hơn 40 bình luận, không ai khuyên cô hãy dùng thuốc cho con. Thay vào đó, họ cho rằng cậu bé nên được điều trị bằng “liệu pháp tự nhiên” với húng tây, vitamin C , hoa oải hương, ăn các loại quả mọng và dùng một vài loại thảo dược, theo Daily Mail.

Hậu quả là bé lên cơn co giật, mặt tái nhợt và nằm bất tỉnh trên sàn. Em được đưa ngay đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bé bị co giật là do não bị thiếu ô xy. Nguyên nhân thiếu ô xy có thể là do sốt hoặc tắc nghẽn khí quản.

Bé được chuyển đến một bệnh viện khác và chẩn đoán mắc cúm B. Đây là chủng cúm mà những đứa trẻ khác trong gia đình cũng mắc. Sau 4 ngày nhập viện, bé đã tử vong.

Tamiflu thường được dùng để điều trị các bệnh do virus gây ra, giúp giảm nhẹ triệu chứng và nguy cơ lây lan. Cũng như một số loại thuốc khác, tamiflu có thể xuất hiện các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, đỏ mắt, khó ngủ hay ho. Tuy nhiên, các tác dụng phụ này thường nhẹ, theo Daily Mail.