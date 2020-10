Lần đầu tiên giải mã căn bệnh hiếm gặp tại Việt Nam và báo cáo tại Mỹ

Ngày 31.10, tiến sĩ - bác sĩ (TS.BS) Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW TP.HCM, cho biết đã có kết quả xét nghiệm nguyên nhân căn bệnh hiếm gặp gây biến dạng khuôn mặt bệnh nhân L.V.M (35 tuổi, ngụ An Gang).

Nhưng anh M. đã được TS.BS Tú Dung và các cộng sự phẫu thuật 2 lần, giải quyết được 60-70% khuôn mặt.

Và cuối tháng 10.2020, công trình nghiên cứu y khoa “Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan ở một bệnh nhân mắc Hội chứng Merkessen Rosenthal 15 năm không được chẩn đoán” đạt giải nhì trong các công trình nghiên cứu được báo cáo tại Hội nghị nội khoa DO toàn quốc Mỹ do Hiệp hội Nội khoa Mỹ - ACOI (American College of Osteopathic Internists) công bố. Hội nghị có 150 nghiên cứu trên thế giới được chọn báo cáo.