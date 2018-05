Lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ món kim chi

Trong một đánh giá toàn diện gồm 130 nghiên cứu, các nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc đã xem xét các lợi ích sức khỏe của probiotic - lợi khuẩn cho thấy các loại thực phẩm lên men như kim chi, cải chua, dưa chua… - thì kim chi là loại thực phẩm chứa lợi khuẩn mạnh nhất, theo naturalnews.

Lợi khuẩn là những vi khuẩn tốt cư trú trong ruột. Ruột người có hơn 400 chủng vi khuẩn, với các hỗn hợp khác nhau ở mỗi người.

Trong nghiên cứu của Hàn Quốc cho thấy kim chi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hầu hết là do chế phẩm sinh học trong kim chi giúp cơ thể loại bỏ độc tố, chẳng hạn như bisphenol A, kim loại nặng, perchlorate, và thuốc trừ sâu organophosphorus.

Vi khuẩn a xít lactic là những vi khuẩn nổi bật nhất liên quan đến quá trình lên men kim chi, và hầu hết các lợi ích sức khỏe của kim chi đều do các vi khuẩn này gây ra. Ngoài ra, kim chi cũng giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, theo naturalnews.

Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã tìm ra rằng kim chi ức chế hoạt động của khối u bằng cách điều chỉnh quá trình chất rụng tế bào ung thư và ức chế viêm.

Một nghiên cứu khác đã kiểm tra tác động của kim chi lên trọng lượng cơ thể trong một nhóm phụ nữ béo phì. Những người tiêu thụ viên nang có chứa ba hoặc sáu gam kim chi đông khô mỗi ngày đã giảm đáng kể chất béo trung tính trong huyết thanh, trọng lượng cơ thể, mỡ nội tạng và chỉ số khối cơ thể (BMI) so với nhóm đối chứng. Các nghiên cứu khác cho thấy kim chi làm giảm đường huyết lúc đói, giảm insulin, huyết áp và nồng độ leptin, theo naturalnews.

Kim chi cũng được chứng minh là có lợi cho lipid máu. Trong một nghiên cứu về 102 nam giới trưởng thành khỏe mạnh của Hàn Quốc, cho thấy tiêu thụ tới 453 gram kim chi mỗi ngày có liên quan với mức cholesterol tốt hơn và mức cholesterol xấu thấp hơn. Kim chi cũng cung cấp các lợi ích chống lão hóa, chủ yếu nhờ giảm sản xuất gốc tự do. Các nghiên cứu trên động vật còn cho thấy kim chi giúp tăng cường sản xuất collagen và giảm gốc tự do. Các nhà nghiên cứu tin rằng đó là do hoạt động chống ô xy hóa của kim chi, theo naturalnews.

Có hơn 167 biến thể kim chi ngày nay, theo các nhà nghiên cứu. Hương vị của kim chi thay đổi tùy theo thành phần, điều kiện lên men và a xít lactic liên quan đến quá trình lên men. Ngoài củ cải hoặc bắp cải, kim chi có thể bao gồm các thành phần khác như cải xoong, mù tạt, lê, táo, hạt thông, hạt dẻ, hạt gingko, ngũ cốc, cá, cua, dưa chuột, hành lá và tỏi tây.