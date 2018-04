Trước và sau khi tập gym: Đừng bao giờ ăn những thứ này!

Trước khi tập, tuyệt đối không được ăn nhiều và ăn các món chứa hàm lượng chất béo cao. Vì như vậy sẽ khiến hệ tiêu hóa làm việc kém cũng như dễ gây tức bụng do no, huấn luyện viên cá nhân người Anh Toby Huntington-Whiteley nói với The Independent.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của người tập gym là uống nước tăng lực trước khi tập. Nhiều loại nước tăng lực có nhiều đường, bằng 2/3 lượng đường của những loại nước giải khát có gas khác.

“Dù nước tăng lực có hiệu quả như thế nào thì chúng cũng không thể thay thế được lối sống lành mạnh, ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe, tập luyện phù hợp và ngủ đủ giấc”, chuyên gia dinh dưỡng Rhiannon Lambert giải thích.

Thay vì uống ước tăng lực, bà Lambert khuyên mọi người hãy uống đủ nước khi tập. Nếu có ăn thì hãy ăn nhẹ trước buổi tập ít nhất là 1 tiếng. Thành phần lý tưởng của bữa ăn là phải có cả tinh bột và protein.

Ngoài ra, uống trà xanh hoặc cà phê trước khi tập cũng là một lựa chọn tốt. Hai món này sẽ giúp tăng cường sự trao đổi chất cũng như cung cấp các chất chống ô xy hóa cho cơ thể.

Sau khi tập, việc ăn uống phù hợp là rất quan trọng để giúp cơ phục hồi và phát triển. Chuyên gia dinh dưỡng Lambert lưu ý mọi người không chỉ nên nạp protein mà hãy ăn thêm tinh bột vì tinh bột cũng quan trọng không kém protein.

Sự kết hợp giữ protein và tinh bột sẽ giúp khôi phục cơ bắp . Glycogen trong tinh bột sẽ giúp kích thích mạnh hơn quá trình hình thành cơ mới, bà Lambert nói thêm.