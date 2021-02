Lợi ích của việc tăng cơ bắp và cách tăng cơ

Đó là bởi vì một quan niệm phổ biến cho rằng cơ nặng hơn mỡ. Điều này thường khiến mọi người tự hỏi liệu có nên nạp sắt để tăng cơ hay không.

Sự thật như thế nào?

Cơ bắp nặng hơn, nhưng nó thực sự giúp giảm cân . Nó có nhiều mạch máu hơn đáng kể so với chất béo trong cơ thể, có nghĩa là cung cấp máu tốt hơn qua cơ thể. Điều đó có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi so với chất béo, theo Times of India.