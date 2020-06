Lợi ích tuyệt vời của lá ngò gai

Sau đây là một số lợi ích của lá ngò gai, theo trang tin Bold Sky.

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san DARU Journal of Pharmaceutical Science, ngò gai sở hữu những đặc tính kháng khuẩn có thể giúp chống lại các chủng vi khuẩn gram âm và gram dương khác nhau, cùng với một số loài virus, nấm và nấm men.

Các phytochemical trong ngò gai nhắm vào những mầm bệnh và có thể điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm ở người, bao gồm nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh, theo Bold Sky.

Chiết xuất tinh dầu từ lá ngò gai có hoạt động chống ô xy hóa mạnh mẽ. Ngò gai chứa một lượng lớn a xít ascorbic (vitamin C) hoạt động như một chất chống ô xy hóa và giúp loại trừ các gốc tự do. Điều này khiến ngò gai trở thành công cụ hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường và các rối loạn khác do căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể gây ra.