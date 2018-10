Màu đờm 'tố cáo' tình trạng sức khỏe của bạn

Chất nhầy có màu xám hoặc đen

Chất nhầy trong mũi hay đờm trong cổ họng có mà xám hoặc đen thì rất có thể do chúng ta đã hít phải các hạt có màu sẫm, chẳng hạn như khói từ lửa hoặc khí thải, theo Reader’s Digest.

Những người hút thuốc thường nhổ ra đờm có màu đậm hơn người không hút thuốc vì bị nhiễm khói thuốc và những chất độc hại họ hít vào, bác sĩ tai mũi họng Alfred Iloreta, tại Bệnh viện The Mount Sinai (Mỹ), cho biết.

Trong trường hợp không hút thuốc mà có đờm màu đen thì đó là do bị nhiễm nấm nghiêm trọng, đặc biệt là ở những người có hệ miễn dịch đang bị suy yếu, theo tổ chức y tế Mỹ Cleveland Clinic.

Đờm đặc và dính ở cổ họng

Trường hợp này có thể là do cơ thể đang mất nước. Mất nước sẽ khiến đờm đặc lại và phủ quanh cổ họng, tạo cảm giác dính và khô. Khi đó, cách xử lý tốt nhất là uống nhiều nước, theo Reader’s Digest.

Đờm màu vàng hoặc xanh

“Đờm màu xanh là dấu hiệu cho thấy các tế bào bạch cầu đang cố gắng tiêu diệt tác nhân gây viêm nhiễm”, bác sĩ Iloreta nói. Bệnh thường kèm theo các triệu chứng khác như ho, nghẹt mũi.

Đờm, nước mũi có màu hồng hay đỏ

Tình trạng này có thể là do chảy máu bên trong mũi. Mô mũi có thể đã bị tổn thương do mũi khô, bị va đập từ bên ngoài làm chảy máu hay bị trầy xước do ngón tay cạy gỉ mũi.

Đờm, nước mũi màu hồng thường là máu đã chảy còn lưu lại. Nhưng màu đỏ tươi là dấu hiệu cho thấy máu vẫn đang chảy bên trong mũi, bác sĩ Iloreta lưu ý.

Chảy nước mũi màu hơi trong

Chảy nước mũi mà nước mũi loãng, có màu trong thì đó là dấu hiệu mũi đang phản ứng với tác nhân gây dị ứng, chẳng hạn như bụi. Nếu chảy nước mũi dạng này kèm theo triệu chứng nhức đầu, đau vùng xoang ở mặt thì có thể là viêm xoang, theo Reader’s Digest.