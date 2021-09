Ngày mới với tin tức sức khỏe: 7 dấu hiệu 'tố cáo' thận có vấn đề, chớ bỏ qua!

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 5.9 còn có các tin bài về sức khỏe đáng chú ý sau: Trước khi bổ sung vitamin C tăng cường miễn dịch, cần lưu ý điều gì?, Phát hiện mới: Uống trà này có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận, Tự tiêm thủy ngân để trở thành siêu anh hùng, cậu bé bị lở loét khắp người, Làm sao để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta?...

Theo trang Times of India, rất nhiều người đang có bệnh thận nhưng không hề hay biết. Bệnh thận mạn tính thường xảy ra ở những người mắc chứng tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc gia đình có tiền sử mắc các bệnh về thận.

Nhiều người đã từng ăn lòng trắng trứng và bỏ lòng đỏ, gạt sữa chua nguyên chất béo và sữa bò sang một bên… để tránh chất béo.

Rất may, xã hội đã phát triển, với nhiều chuyên gia y tế hiện khuyến khích mọi người tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo lành mạnh, vì chúng giàu chất dinh dưỡng.

Những thực phẩm này bao gồm cá hồi, các loại hạt, quả bơ, và vâng, thậm chí cả lòng đỏ trứng. Tất cả những lựa chọn này, cộng với nhiều lựa chọn khác, cũng có thể giúp bạn no lâu và thậm chí có thể khiến bạn ít tiêu thụ calo rỗng vào cuối ngày hơn, theo Eat This, Not That!

Trứng là món ăn dễ chế biến và có nhiều lợi ích cho sức khỏe Shuttertock

Lấy một khẩu phần sữa chua làm ví dụ. Bạn nghĩ lựa chọn nào trong số hai loại này là lựa chọn lành mạnh nhất: 1/2 cốc sữa chua nguyên chất béo ngậy phủ quả mọng và các loại hạt, hoặc 1/2 cốc sữa chua không chứa chất béo. Nếu bạn trả lời câu đầu tiên, bạn đã đúng! Sữa chua không chứa chất béo có thể không khiến bạn no lâu và chúng thường chứa nhiều đường. Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho trứng. Nếu chỉ ăn lòng trắng trứng có nghĩa là bạn bỏ qua chất béo lành mạnh và nhiều loại vitamin, bao gồm Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho trứng. Nếu chỉ ăn lòng trắng trứng có nghĩa là bạn bỏ qua chất béo lành mạnh và nhiều loại vitamin, bao gồm vitamin A , D, E, K và sáu loại vitamin B khác nhau.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng rất giàu choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như thịt gà, cá, cải Brussels, khoai tây và gạo, theo Eat This, Not That!

