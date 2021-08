Vì sao bạn bị béo phì, phải làm gì ngay?

CDC Mỹ giải thích: “Béo phì là một căn bệnh mạn tính nghiêm trọng và tỷ lệ béo phì tiếp tục gia tăng ở Mỹ”.

Trên thực tế, CDC Mỹ thậm chí còn sử dụng từ "dịch bệnh" để mô tả tình trạng béo phì.

1. Làm sao biết mình béo phì?

Tiến sĩ Artur Viana, Giám đốc lâm sàng Yale Medicine Metabolic Health & Weight Loss Program (Mỹ), tiết lộ rằng không có cách hoàn hảo để chẩn đoán béo phì nhưng cách phổ biến nhất để làm điều đó là tính chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể ).

Ông Viana giải thích: “Đây là một con số thu được bằng cách lấy cân nặng của một người tính bằng kilogram chia cho bình phương chiều cao của họ tính bằng mét".

Ông cho biết thêm: Chỉ số BMI từ 30 trở lên được coi là trong phạm vi béo phì.

2. Các yếu tố hàng đầu gây béo phì

Ít vận động là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ béo phì Ảnh minh họa: Shutterstock

Có nhiều yếu tố góp phần gây ra béo phì. Tiến sĩ Viana cho biết: “Béo phì có nhiều yếu tố, có nghĩa là nhiều yếu tố liên quan và đi từ di truyền, lối sống, các vấn đề sức khỏe tâm thần (chẳng hạn như chấn thương) đến tác dụng phụ của thuốc”.

CDC Mỹ cho biết thêm: “Các hành vi có thể bao gồm hoạt động thể chất, không vận động, chế độ ăn kiêng, sử dụng thuốc và các phơi nhiễm khác. Các yếu tố góp phần bổ sung bao gồm thực phẩm và môi trường hoạt động thể chất, giáo dục và kỹ năng, tiếp thị và quảng bá thực phẩm", theo Eat This, Not That!

3. Nguyên nhân số 1 gây béo phì?

Theo tiến sĩ Viana, không có một nguyên nhân số 1. Ông tiết lộ: “Các chuyên gia y học về bệnh béo phì ước rằng có nguyên nhân số 1, vì điều này sẽ giúp việc điều trị dễ dàng hơn rất nhiều”.

Cụ thể hơn một chút, thì nguyên nhân số 1 là “do ăn quá nhiều và vận động quá ít”.

Nếu bạn tiêu thụ nhiều năng lượng, đặc biệt là chất béo và đường, nhưng không đốt cháy năng lượng thông qua tập thể dục, thì phần lớn năng lượng dư thừa sẽ được cơ thể tích trữ dưới dạng mỡ".

4. Làm thế nào để ngăn chặn?

May mắn thay, bệnh béo phì có thể ngăn ngừa được.

"Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh này là duy trì lối sống lành mạnh bằng tập thể dục (khuyến nghị là ít nhất 30 phút tập thể dục cường độ vừa phải, 5 lần một tuần) và chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm các thực phẩm như protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây, và hạn chế tối đa thực phẩm chế biến", tiến sĩ Viana gợi ý.

5. Phải làm gì nếu thấy các triệu chứng béo phì?

Nếu bạn bị béo phì, bạn nên hành động ngay lập tức. "Nếu bạn phải vật lộn với việc tăng cân và cảm thấy không khỏe mạnh hoặc tin rằng nó đang ảnh hưởng đến bạn theo một cách nào đó, hãy nói chuyện với bác sĩ, và nếu cần hãy gặp các bác sĩ chuyên khoa về bệnh béo phì", tiến sĩ Viana khuyên, theo Eat This, Not That!