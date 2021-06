Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đâu là nguyên nhân số 1 gây bệnh ung thư 'chết người'?

Tuy nhiên, tin tốt là bạn có thể thực hiện các bước để giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm nhất, đặc biệt là tránh nguyên nhân số 1 gây ra bệnh.

Kurtis A. Campbell, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật ung thư tại Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore (Mỹ), cho biết: “Nếu bạn đang nói về căn bệnh ác tính gây chết người nhất, thì đó là ung thư tuyến tụy”.

"Khoảng 50.000 người ở Mỹ sẽ mắc bệnh ung thư tuyến tụy trong năm nay, và gần như tất cả họ sẽ chết. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ khoảng 7%", bác sĩ Campbell nói, theo Eat This, Not That!