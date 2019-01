Nguy cơ mắc bệnh tim mạch do thiếu ngủ

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu tim mạch quốc gia Tây Ban Nha (CNIC) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát gần 4.000 người có độ tuổi trung bình là 46 và không có tiền sử mắc bệnh tim

Kết quả được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy nhóm ngủ ít hơn 6 tiếng có 27% nguy cơ bị xơ vữa động mạch (mảng bám tích tụ trong động mạch) so với nhóm ngủ 7 - 8 tiếng.

Những tình nguyện viên có chất lượng giấc ngủ kém, được xác định bằng số lần họ thức dậy trong đêm và tần suất cử động của họ, có 34% nguy cơ bị xơ vữa động mạch so với những người có chất lượng giấc ngủ tốt.

Tuy nhiên, ngủ quá lâu cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi nhóm nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa việc ngủ hơn 8 tiếng mỗi đêm và tăng xơ vữa động mạch.