Những chất dinh dưỡng có thể thiếu khi ăn chay

Vì vậy, điều quan trọng là người ăn chay phải hiểu rõ các chất dinh dưỡng mà họ đang hấp thu. Nếu chế độ ăn uống không được lên kế hoạch hợp lý, nó có thể dẫn đến những biến chứng sức khỏe

Mục đích của bài viết này là để làm cho bạn hiểu chế độ ăn của mình chứ không nhằm ngăn cản bạn ăn chay. Nếu bạn là người thuần chay, bạn có thể bị thiếu các dưỡng chất sau đây và nên bổ sung, theo trang tin The Health Site.

Được sử dụng trong sự phát triển của các tế bào hồng cầu, vitamin B12 hoặc cobalamin không được tìm thấy trong hầu hết thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Việc thiếu cobalamin dẫn đến suy nhược, mệt mỏi, mất phương hướng, mất trí nhớ, rối loạn tâm thần và suy giảm chức năng não, theo trang tin The Health Site.

Vitamin D3

Việc thiếu hụt cholecalciferol, tức vitamin D3, dẫn đến ung thư, loãng xương, bệnh tim, trầm cảm và thậm chí mất cơ bắp. Nguồn vitamin D3 tốt nhất là lòng đỏ trứng và cá.

Kẽm

Bạn có thể đã nghe nói rằng kẽm đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa cảm lạnh và trên thực tế, khoáng chất này đóng vai trò trong việc điều hòa hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nhưng có thể khó hấp thu kẽm một cách tự nhiên nếu bạn là người ăn chay.

Do kẽm được tìm thấy với số lượng hạn chế trong những loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật và việc hấp thụ kẽm từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật bị giảm đi, tình trạng thiếu hụt là điều có thể xảy ra.

Creatine

Chỉ được tìm thấy trong não và cơ bắp của động vật, creatine cần thiết để xây dựng khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc giảm mức độ creatine dẫn đến hoạt động bất thường của não, theo trang tin The Health Site.

Sắt heme

Chỉ tìm thấy trong thịt, sắt heme đóng vai trò hết sức cần thiết để ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt (thiếu máu). Chất sắt không có nguồn gốc từ thực vật này được cơ thể chúng ta hấp thụ tốt hơn.

A xít béo omega-3

Dù bạn có thể hấp thu a xít béo omega-3 từ các loại hạt như óc chó, hạt chia, nhưng các loại cá như cá hồi, cá ngừ… vẫn được xem là nguồn cung cấp a xít béo omega-3 chất lượng hơn, với điều kiện chúng không bị nhiễm các loại hóa chất chẳng hạn như thủy ngân.

A xít béo omega-3 tốt cho chức năng não và mắt, có tác dụng kháng viêm, giảm cholesterol…

Protein

Protein thường gắn liền với thịt, nên việc thiếu hụt protein ở người ăn chay là bình thường. Protein có nguồn gốc từ thực vật thường chứa nhiều chất xơ và ít chất béo bão hòa hơn so với các nguồn protein từ động vật. Tuy nhiên, người ăn chay cần nạp nhiều protein hơn những người ăn mặn do protein có nguồn gốc từ thực vật có tính tiêu hóa thấp hơn so với protein có nguồn gốc từ động vật, theo trang tin The Health Site.