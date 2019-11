Những loại thực phẩm bạn có thể ăn mà không làm tăng cân

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể ăn một bữa no mà mức calorie tăng không đáng kể, thậm chí không tăng. Sau đây là những loại thực phẩm như thế, theo trang tin Fitness Engage.

Khoai tây luộc

Nhiều người tránh khoai tây do hàm lượng carbohydrate cao, nhưng thật ra không cần làm thế. Khoai tây rất bổ dưỡng miễn là chúng không được chiên giòn. Hơn thế nữa, khoai tây chứa tinh bột kháng, vốn hoạt động như chất xơ hòa tan trong hệ thống tiêu hóa. Điều này giúp bạn cảm thấy no với ít calorie hơn.

Các nghiên cứu cho thấy luộc và sau đó làm mát khoai tây giúp tăng mức độ tinh bột kháng. Hâm nóng và làm mát chúng liên tục làm tăng mức này.

Vì vậy, khoai tây không chỉ ngon và bổ dưỡng mà còn trở nên ngon hơn khi bạn dùng chúng như thức ăn thừa.

Trứng

Trứng, và đặc biệt là lòng đỏ trứng, đã được mô tả không công bằng là những “quả bom cholesterol” gây đau tim. Nhưng dù chúng có chứa một lượng cholesterol kha khá, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn trứng không làm tăng mức cholesterol xấu. Ngược lại, trứng đại diện cho một loại protein hoàn chỉnh, có nghĩa là chúng chứa toàn bộ 9 a xít amin thiết yếu, theo trang tin Fitness Engage.

Protein gây no nhiều hơn so với carbohydrate đơn giản, vì vậy ăn trứng vào buổi sáng có thể giúp bạn hoạt động hiệu quả cả ngày. Một nghiên cứu đặc biệt cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng có thể giảm cân nhiều hơn và giảm chỉ số chỉ số khối cơ thể (BMI) nhiều hơn so với những người ăn bánh mì tròn.

Bột yến mạch

Bột yến mạch là một món ăn siêu gây no vì nó chứa rất nhiều chất xơ và hấp thụ rất nhiều nước khi nấu chín. Bột yến mạch khá nhạt nhẽo, nhưng nó có thể được bổ sung hương vị bằng rất nhiều cách khác nhau. Trái cây, các loại hạt và đường nâu đều là những lựa chọn tuyệt vời.

Yến mạch cũng có rất nhiều loại chất xơ không hòa tan được gọi là beta glucan, vốn đã được chứng minh có thể để làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và ức chế sự thèm ăn suốt cả ngày, theo trang tin Fitness Engage.

Súp nấu bằng nước dùng

Hiếm ai nghĩ về súp như một loại thực phẩm gây no, nhưng nó có thể làm điều đó. Trong thực tế, các nghiên cứu cho thấy một số món súp có thể gây no nhiều hơn một bữa ăn thực phẩm dạng rắn với cùng các thành phần. Ăn súp như một món khai vị có thể làm tăng cảm giác no đến mức bạn nạp lượng calo ít hơn khoảng 20% trong bữa ăn đó.

Hãy biến súp thành thói quen và bạn sẽ giảm cân mà không cần cố gắng. Khuyên bạn nên dùng súp dựa trên nước dùng vì chúng có lượng calorie thấp hơn súp dựa trên kem.

Táo

Táo cũng có giá trị gây no cao do chúng có chứa một chất xơ hòa tan gọi là pectin vốn có khả năng điều chỉnh quá trình tiêu hóa. Loại quả này cũng chứa rất nhiều nước - lên tới 85% mỗi miếng - khiến bạn cảm thấy no mà không phải nạp nhiều calorie.

Nếu bạn muốn thưởng thức hương vị táo mà không tăng cân thì nên ăn cả quả. Và nếu bạn cảm thấy chán táo, hãy biết rằng trái cây họ cam quýt cũng chứa khá nhiều pectin và nước, theo trang tin Fitness Engage.

Cá và thịt nạc

Chế độ ăn kiêng có hàm lượng protein khiến bạn cảm thấy no và thỏa thuê hơn so với chế độ ăn nhiều carbohydrate. Vì vậy, ăn thịt là điều nên làm. Nhưng bạn nên ăn thịt nạc, vì một số loại thịt chứa nhiều chất béo bão hòa và không đem lại cho bạn bất kỳ “ân huệ” gì. Nhưng cá, chẳng hạn, có mức chất béo thấp nhưng chứa nhiều protein và a xít béo omega-3, làm tăng cảm giác no cũng như hỗ trợ một hệ thống tim mạch khỏe mạnh, theo trang tin Fitness Engage.

Nói về thịt, những loại thịt nạc khác như thịt gà, thịt lợn và một số miếng thịt bò cũng chứa nhiều protein. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một bữa trưa giàu protein có thể giúp giảm 12% lượng calorie tiêu thụ trong bữa tối, so với những người ăn bữa trưa chủ yếu là carbohydrate.

Bỏng ngô

Khi bạn cảm thấy thèm một món quà vặt, hãy chọn bỏng ngô. Nó là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ nhưng ít calorie. Ngoài ra, còn có rất nhiều không khí trong bỏng ngô thực sự giúp bạn no nhanh hơn khoai tây chiên hoặc bánh quy giòn.