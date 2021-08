Những người sống thọ nhất thế giới ăn uống như thế nào?

Nghiên cứu cho thấy bí quyết để kéo dài tuổi thọ của chúng ta nằm ở những thứ như mối quan hệ bền vững, mục đích sống và chế độ ăn uống lành mạnh.

Vì vậy, trong khi chúng ta đang nghiên cứu về các mối quan hệ và động lực trong cuộc sống, làm thế nào chúng ta có thể biết chế độ ăn uống nào là tốt nhất để sống một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh?

Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời bằng cách nhìn vào những nơi khác trên thế giới , nơi con người sống thọ nhất.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Harris-Pincus, người sáng lập NutritionStarringYOU.com và là tác giả của cuốn sách The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook, chế độ ăn uống tốt nhất số 1 để sống lâu hơn là chế độ ăn kiêng Blue Zone.

Chế độ ăn kiêng Blue Zone là gì?

Chuyên gia Pincus nói: “Chế độ ăn uống Blue Zones phản ánh các nguyên tắc dựa trên chế độ ăn uống và lối sống của những người sống lâu nhất thế giới ở 5 khu vực khác nhau trên thế giới”.

Để tạo ra chế độ ăn kiêng Blue Zone, Dan Buettner, người sáng lập Dự án Blue Zones, đã nghiên cứu 5 khu vực trên thế giới, nơi có tỷ lệ người già cao nhất, những người sống từ 100 tuổi trở lên.

Năm khu vực là Loma Linda ở California (Mỹ), Nicoya (Costa Rica), Sardinia (Ý), Ikaria (Hy Lạp) và Okinawa (Nhật Bản).

Tuân theo chế độ ăn kiêng này như thế nào?

Người dân trong Blue Zones nhận được phần lớn chất dinh dưỡng từ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Shuttertock

Sau khi nghiên cứu và dành thời gian ở những nơi này trên thế giới, Dự án Blue Zones đã xác định mẫu số chung giữa các khu vực để mọi người có thể tự áp dụng những nguyên tắc này.

Chuyên gia Pincus nói: “Mặc dù các loại thực phẩm chính xác khác nhau tùy thuộc vào các loại thực phẩm địa phương có sẵn trên khắp thế giới, nhưng việc ăn uống để sống lâu hơn có thể tuân theo một số nguyên tắc chính”, theo Eat This, Not That!

Theo chuyên gia Pincus, các nguyên tắc cơ bản của chế độ ăn kiêng Blue Zones là:

Thực hiện ít nhất 90% chế độ ăn uống của bạn là thực vật. Người dân trong Blue Zones nhận được phần lớn chất dinh dưỡng từ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt.

"Những thực phẩm này không chỉ chứa đầy vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất phytochemical giúp ngăn ngừa các bệnh về lối sống mà còn (hầu hết) rất giàu chất xơ nuôi đường ruột khỏe mạnh để giúp giảm viêm, điều chỉnh sự trao đổi chất và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của chúng ta", chuyên gia Pincus nói.

Hạn chế số lượng sản phẩm động vật bạn ăn. Chuyên gia Pincus cho biết: “Ở những Blue Zones, mọi người trung bình ăn khoảng 200 gram thịt, 5 lần mỗi tháng và tiêu thụ cá ít hơn 300 gram, với ba lần mỗi tuần.

Uống chủ yếu là nước với một ít cà phê, trà. Nên ăn Nên ăn bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc bột chua, tốt nhất là với ít nguyên liệu.

Chủ yếu tiêu thụ thực phẩm nguyên hạt, ít chế biến. Chuyên gia Pincus nói: “Những người ở Blue Zones thường nấu bằng thực phẩm nguyên chất và hiếm khi có chất bảo quản nhân tạo”.

Giảm thiểu lượng đường thêm vào. Theo chuyên gia Pincus, "Những người sống ở Blue Zones tiêu thụ khoảng 1/5 lượng đường bổ sung như người Bắc Mỹ, khoảng 7 muỗng cà phê, so với 22 muỗng cà phê mỗi ngày của chúng tôi"

Ăn nhẹ với các loại hạt. Các loại hạt là một mẫu số chung giữa các vùng khác nhau này và nhiều người ở Blue Zones ăn chúng hằng ngày.

Ăn ít nhất 1/2 cốc đậu mỗi ngày. Chuyên gia Pincus nói: “Đậu là trung tâm của mọi chế độ ăn uống trường thọ trên thế giới với carbohydrate phức hợp, chất xơ và protein từ thực vật.

Đừng quên về lối sống

Loại thực phẩm chúng ta ăn rất quan trọng đối với sức khỏe , nhưng cũng cần chú ý đến các khía cạnh khác trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Chuyên gia Pincus cho biết: “Những người sống ở Blue Zones di chuyển tự nhiên khoảng 20 phút một lần, có mối liên hệ xã hội mạnh mẽ với mục đích và cộng đồng, dành ít thời gian cho thiết bị điện tử và làm việc bằng tay dù ở trong nhà bếp hay ngoài vườn”.

Sẽ không sao nếu chúng ta không thể áp dụng tất cả các nguyên tắc này cùng một lúc!

Việc làm mọi thứ trong danh sách này không quan trọng mà cần xem xét các lĩnh vực tiềm năng mà chúng ta có thể cải thiện trong cuộc sống của chính mình.

Chuyên gia Pincus nói: “Bất cứ điều gì chúng ta có thể áp dụng để cải thiện chất lượng chế độ ăn uống và thói quen lối sống của chúng ta đều có lợi”, theo Eat This, Not That!