Đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để kéo dài tuổi thọ?

Nhiều người nghĩ rằng, đi bộ thì không hiệu quả cho bằng những tập thể dục nặng.

Nhưng ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn.

Giờ đây, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng đi bộ trong một khoảng thời gian nhất định mỗi tuần sẽ giúp kéo dài thêm tuổi thọ của bạn bằng cách giảm nhiều nguy cơ sức khỏe, theo Best Life.

Vậy chính xác nên đi bộ trong bao lâu để đạt được được kết quả tốt nhất? Đi bộ nhanh 2 giờ 30 phút mỗi tuần giúp giảm nguy cơ tử vong sớm

Nguy cơ bị ung thư hoặc mắc bệnh tim cũng giảm khi đi bộ Ảnh minh họa: Shutterstock

Đi bộ buổi sáng có thể không giống như tập luyện chạy marathon, nhưng nó vẫn giúp bạn tăng cường sức khỏe.

Một nghiên cứu mới, được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh, đã theo dõi 380.055 người ở độ tuổi trung bình là 56, trong suốt 11 năm, nhằm nghiên cứu mối liên quan giữa hoạt động thể chất và thiếu ngủ.

Những người tham gia được chia thành 4 nhóm, theo mức độ hoạt động, bao gồm mức hoạt động cao, trung bình, thấp hoặc không hoạt động.

Trong khi mô hình giấc ngủ của họ được phân loại cũng theo mức độ: ngủ ngon giấc, ngủ trung bình hoặc ngủ kém.

Kết quả cho thấy, những người đi bộ nhanh ít nhất 2 giờ 30 phút mỗi tuần - nghĩa là 5 ngày một tuần, 30 phút mỗi ngày - hoặc chạy nhanh 75 phút mỗi tuần, đã loại bỏ hầu hết các tác hại của giấc ngủ kém và nguy cơ chết sớm, theo Best Life.

Ngược lại, những người đã không ngủ đủ giấc , mà còn không chịu tập thể dục, có nguy cơ chết sớm cao hơn 57% so với những người khó ngủ nhưng chịu khó tập thể dục,

Nguy cơ bị ung thư hoặc mắc bệnh tim cũng giảm khi đi bộ

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đã ngủ kém mà còn lười vận động thì có thể gây ra nhiều tác hại khác cho sức khỏe.

Vào cuối cuộc nghiên cứu, có 15.503 người tham gia đã chết, trong đó có 4.095 người chết do các bệnh tim mạch, 9.064 người chết vì ung thư, 1.932 người do bệnh tim mạch vành, 809 người chết vì đột quỵ và 1.595 người chết do ung thư phổi.

Kết quả này cho thấy, những người ngủ không ngon giấc mà chỉ tập thể dục rất ít, có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đến 67%, và mắc ung thư cao hơn đến 45%, so với những người khó ngủ nhưng chịu khó tập thể dục nhiều hơn, theo Best Life.

Tin vui cho những người khó ngủ

Các tác giả đã kết luận, nếu có giấc ngủ ngon mà còn siêng năng tập thể dục, thì đó là điều tuyệt vời nhất, giúp cải thiện sức khỏe của bạn.

Nhưng rõ ràng đây cũng là tin vui cho những người khó ngủ! Đó là, tích cực tập thể dục có thể giảm thiểu những tác hại của việc thiếu ngủ, theo Best Life.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng còn có những yếu tố khác giúp giảm đáng kể nguy cơ chết sớm, bao gồm: ăn chay, ngủ đủ giấc, vận động nhiều, không thừa cân, có điều kiện về kinh tế - xã hội, và không phải làm việc theo ca.

Nhưng yếu tố làm tăng tuổi thọ nhiều nhất chính là hoạt động thể chất và ngủ ngon giấc, đây chính là là chìa khóa để cải thiện sức khỏe.

Các nghiên cứu gần đây còn chỉ ra rằng đi bộ nhanh còn có tác dụng đối với não bộ và tăng cường sức khỏe của bạn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Texas Southwestern (Mỹ) đã nhận thấy, những người trong độ tuổi từ 55 đến 80, nếu đi bộ nhanh từ 3 đến 5 lần một tuần, mỗi lần 30 - 40 phút, đã tăng lưu lượng máu đến não và các mạch máu ở cổ bớt cứng hơn.

Đi bộ nhanh là đi bộ với tốc độ 4 - 5 km/giờ, hoặc 100 - 120 bước trong 1 phút, nghĩa là gần 2 bước trong 1 tích tắc. Hoặc cũng có thể cảm nhận bằng cách cảm thấy hơi khó thở khi đi bộ, không thể hát trong khi đi, nhưng vẫn có thể nói trong khi đi, theo Greatist.