Những thói quen ăn uống có hại nên ngừng ngay lập tức

Theo Tổ chức Y tế thế giới , một chế độ ăn uống lành mạnh có thể ngăn ngừa ung thư, bệnh tim và tiểu đường. Mặc dù mục tiêu này nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng thực tế lại có nhiều khó khăn. Việc nhà, gia đình và công việc đôi khi khiến bạn bỏ bữa hoặc đảo lộn thời gian ăn hằng ngày.

Theo thời gian, những thói quen ăn uống này có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và trao đổi chất của cơ thể, theo Eat This, Not That.

1. Ăn vặt mọi lúc

Ăn vặt suốt ngày có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn quá nhiều đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính sẽ làm dư thừa calo và gây béo phì . Hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng ăn vặt là không đáng kể, đó là lý do tại sao kế hoạch giảm cân của nhiều người không hiệu quả.

Hãy thêm nhiều thực phẩm tạo cảm giác no vào bữa ăn chính và ăn nhiều rau hơn.

2. Ăn quá nhanh

Khi ăn quá nhanh, sẽ không có thời gian thưởng thức bữa ăn và cơ thể cũng hoạt động vội vàng để tiêu hóa thức ăn.

Ăn quá nhanh có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, cũng có thể ăn quá nhiều do cơ thể không kịp gửi tín hiệu về cảm giác no.

Đồ ăn đặt ở ngoài sẽ không được đảm bảo chất lượng Shutterstock

Nên tập trung vào việc nhai thức ăn kỹ hơn.

3. Uống không đủ nước

Uống đủ nước có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn , giữ cân nặng ổn định và mang lại nhiều lợi ích khác.

Đôi khi, cơ thể có thể đưa ra tín hiệu khát nước ngay cả khi thực sự đói bụng. Không uống đủ nước có thể dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân.

Hãy cố gắng uống đủ nước. Nên uống một ly nước trước mỗi bữa ắn.

4. Gọi quá nhiều đồ ăn mang tới

Gọi thức ăn mang tới rất nhanh chóng và thuận tiện, nhưng sẽ không kiểm soát được chất lượng thức ăn.

Hãy cân nhắc chuẩn bị một số loại thực phẩm có thể đông lạnh, để bạn có thể tự chuẩn bị bữa ăn nhanh hơn và giảm việc đặt đồ ăn ngoài.

5. Quá chú ý đến lượng calo nạp vào

Nhiều người muốn giảm cân có thói quen theo dõi và tính toán lượng calo từ đồ ăn mà mình nạp vào. Tuy nhiên, thói quen này có khả năng gây hại nhiều hơn lợi.

Không nên quá quan tâm về calo mà hãy tập trung thưởng thức hương vị của món ăn.

6. Ăn uống một cách vô thức

Thích ăn vặt có thể khiến bạn tiến dần đến việc ăn uống vô độ.

Việc ăn uống vô thức thường không thực sự do thích thú cũng như không để thỏa mãn cơn đói, mà có thể là để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ và phiền muộn trong cuộc sống.

7. Bỏ bữa

Bỏ bữa sáng là một thói quen cần phải thay đổi. Mọi người đều cần năng lượng vào buổi sáng. Có thể chỉ cần ăn nhẹ một miếng trái cây với một ít sữa, một quả trứng luộc hoặc một chén ngũ cốc, theo Eat This, Not That.