Phát hiện mới: Tác dụng phụ bí mật của huyết áp cao

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, gần một nửa số người Mỹ bị cao huyết áp.

Khi không được điều trị, huyết áp tăng cao có thể làm hỏng hệ thống tuần hoàn của bạn và có thể là một yếu tố góp phần đáng kể vào cơn đau tim , đột quỵ và các mối đe dọa sức khỏe khác.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala (Thụy Điển), được công bố trên tạp chí Hypertension, đã liên kết tình trạng sức khỏe với một tác dụng phụ đáng kinh ngạc.

Cao huyết áp có thể dẫn đến bệnh Alzheimer ở một số nam giới, nghiên cứu cho thấy.

Huyết áp thay đổi trong ngày là điều bình thường, với các chỉ số thấp hơn vào ban đêm, được gọi là "hạ thấp" (dipping).

Theo nghiên cứu mới nhất, bao gồm dữ liệu quan sát từ 1.000 người đàn ông Thụy Điển được theo dõi lên đến 24 năm, những người đàn ông lớn tuổi bị huyết áp vào ban đêm cao hơn ban ngày - các nhà nghiên cứu gọi là "nhúng ngược" (reverse dipping) - có thể có nguy cơ cao hơn mắc bệnh Alzheimer

Đàn ông lớn tuổi bị huyết áp vào ban đêm cao hơn ban ngày có thể có nguy cơ cao hơn mắc bệnh Alzheimer Ảnh minh họa: Shuttertock

“Ban đêm là thời kỳ quan trọng đối với sức khỏe của não bộ. Ví dụ, ở động vật, trước đây người ta đã chứng minh rằng não bộ lọc các chất cặn bã trong khi ngủ, và sự thanh thải này bị tổn hại do các mô hình huyết áp bất thường.

Vì ban đêm cũng đại diện cho khoảng thời gian quan trọng đối với sức khỏe não bộ của con người, chúng tôi đã kiểm tra xem liệu huyết áp quá cao vào ban đêm, như được thấy trong hiện tượng “nhúng ngược”, có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn ở nam giới lớn tuổi hay không", Christian Benedict, Phó giáo sư tại Khoa Khoa học Thần kinh của Đại học Uppsala, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, giải thích trong một thông cáo báo chí đi kèm với nghiên cứu, theo Eat This, Not That!

"Nguy cơ nhận được chẩn đoán sa sút trí tuệ ở những người đàn ông “nhúng ngược” cao hơn 1,64 lần so với những người “nhúng” bình thường. “Nhúng ngược” chủ yếu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer , một dạng bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất", Xiao Tan, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ từ cùng khoa và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu này, nói thêm.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm nghiên cứu của họ chỉ là những người đàn ông lớn tuổi, ở độ tuổi ngoài 70 khi bắt đầu nghiên cứu.

"Nhóm thuần tập của chúng tôi chỉ bao gồm những người đàn ông lớn tuổi. Vì vậy, kết quả của chúng tôi cần được nhân rộng ở những phụ nữ lớn tuổi", phó giáo sư Benedict kết luận.

Bước tiếp theo? Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ điều tra xem việc uống thuốc hạ huyết áp vào ban đêm có làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer hay không, theo Eat This, Not That!