Phát hiện mới: Tình trạng này làm tăng nguy cơ đau tim đáng kể

Nhưng một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng có một cảnh báo phổ biến khác về cơn đau tim chết người. Các nhà nghiên cứu tại một hội nghị vào tháng 3.2021 của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) cho biết những người đàn ông gặp phải tình trạng "kiệt sức sống còn” (vital exhaustion) có nhiều khả năng bị đau tim hơn, theo Eat This, Not That!

Nguy cơ đặc biệt rõ rệt ở tất cả các loại đàn ông độc thân - chưa từng kết hôn, ly hôn và góa vợ.

"Sự kiệt sức sống còn" là gì?

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Dmitriy Panov thuộc Viện Tế bào học và Di truyền học ở Novosibirsk (Nga), cho biết đó là "sự mệt mỏi quá mức, cảm giác mất tinh thần và cáu kỉnh gia tăng. Nó được cho là một phản ứng đối với các vấn đề khó chữa trong cuộc sống của con người, đặc biệt là khi họ không thể thích ứng với việc tiếp xúc lâu dài với các tác nhân gây căng thẳng tâm lý".

Đối với nghiên cứu, 657 nam giới tuổi từ 25 đến 64 đã được ghi danh vào năm 1994 và theo dõi trong 14 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông bị kiệt sức ở mức độ trung bình hoặc cao có nguy cơ bị đau tim cao hơn 2,7 lần trong vòng 5 năm, nguy cơ cao hơn 2,25 trong vòng 10 năm và tăng 2,1 trong vòng 14 năm, so với những người đàn ông không bị tình trạng “kiệt sức sống còn”.

Ở những người lớn tuổi, sự cô lập với xã hội và cảm giác cô đơn làm tăng nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào Ảnh minh họa: Shutterstock

Các nhà khoa học đã điều chỉnh các yếu tố xã hội - cụ thể là giáo dục , nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và tuổi tác - và nhận thấy rằng ảnh hưởng của tình trạng “kiệt sức sống còn” tuy giảm nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Trong phân tích này, những người đàn ông bị kiệt sức ở mức độ trung bình hoặc cao có nguy cơ bị đau tim trong 14 năm cao hơn 16% so với những người không có. Nguy cơ đó cao hơn ở những người đàn ông chưa từng kết hôn, đã ly hôn và góa vợ.

Tiến sĩ Panov nói: “Sống một mình cho thấy ít hỗ trợ xã hội hơn, điều mà chúng tôi biết từ các nghiên cứu trước đây là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ”.

Tiến sĩ Panov cho biết thêm: “Những nỗ lực để cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng ở nhà và tại nơi làm việc có thể giúp giảm thiểu tình trạng kiệt sức. Việc tham gia vào các nhóm cộng đồng là một cách để tăng cường hỗ trợ xã hội và ít bị căng thẳng hơn. Cùng với lối sống lành mạnh, các biện pháp này sẽ có lợi cho sức khỏe tim mạc".

Sự cô lập, cảm giác cô đơn làm tăng nguy cơ đau tim

Nghiên cứu được đưa ra vào thời điểm các chuyên gia y tế đang xem xét kỹ hơn những lợi ích sức khỏe của việc kết nối giữa các cá nhân và giao tiếp xã hội, được thúc đẩy bởi các hướng dẫn cách ly xã hội năm ngoái do đại dịch COVID-19 gây ra.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng ở những người lớn tuổi, sự cô lập với xã hội và cảm giác cô đơn làm tăng nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, nguy cơ tương tự như hút thuốc, béo phì và lối sống ít vận động.

Một nghiên cứu cho thấy rằng các mối quan hệ xã hội kém ở người lớn tuổi có liên quan đến việc tăng 29% nguy cơ mắc bệnh tim và tăng 32% nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia cho biết sự chán nản về cảm xúc có thể làm tăng căng thẳng, khiến tim yếu đi, theo Eat This, Not That!