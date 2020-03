Phòng dịch Covid-19: 10 điều giúp bạn đỡ buồn chán và có thêm thu nhập khi ở nhà

Sau đây là một số điều mà bạn có thể làm khi phải “cấm cung” nhằm giúp bạn đỡ nhàm chán, tiếp tục khỏe mạnh, yêu đời, thậm chí có thêm thu nhập, theo Bold Sky.

1. Phát triển thói quen đọc sách

Sách có thể là người bạn tốt nhất của bạn. Đọc sách là một hoạt động sẽ không bao giờ khiến bạn cảm thấy buồn chán. Bạn có thể chọn bất kỳ cuốn sách mà bạn muốn đọc. Nếu giá sách của bạn đã có đầy những cuốn sách mà bạn chưa bao giờ đọc, thì đây là thời điểm tốt nhất để tìm những cuốn sách đó. Hoạt động này không chỉ giúp bạn loại bỏ sự nhàm chán mà còn cải thiện vốn từ ngữ của bạn.

2. Tập yoga và ngồi thiền

Yoga và thiền có thể giúp bạn giữ bình tĩnh. Nếu bạn cảm thấy bồn chồn và lo lắng vì bạn phải ở nhà mọi lúc và tránh ra ngoài, thì bạn có thể tập yoga và ngồi thiền. Hoạt động này chắc chắn sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh và thư giãn. Bạn sẽ có thể giữ dáng và có được sự bình an trong tâm trí, theo Bold Sky.

3. Dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa

Đây là thời điểm tốt nhất khi bạn có thể dọn dẹp nhà cửa và tổ chức lại nó. Bạn có thể không dọn dẹp nhà cửa như ý muốn do thường bận rộn ở công sở. Nhưng do bạn không phải đến văn phòng trong những ngày này “trú ẩn” phòng dịch, bạn có thể nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại nó. Để làm điều này, bạn luôn có thể nhận được sự giúp đỡ của các thành viên gia đình mình.

4. Khám phá tài văn chương, thi phú của bạn

Nếu bạn không thể xác định phải làm gì trong quá trình “tự cách ly” do Covid-19 , thì tại sao không phát triển một số kỹ năng viết? Đây hoàn toàn không phải là bất khả thi. Bạn chắc chắn có thể viết một bài thơ hoặc một câu chuyện trong thời gian này. Ngay cả khi bạn không viết ra điều gì ấn tượng, bạn cũng không phải thất vọng vì bạn luôn có thể thực hành để cải thiện bản thân.

5. Thử tài nấu ăn

Thực hiện một số món ngon để thỏa mãn cơn thèm và cơn đói của bạn. Việc nấu ăn chắc chắn có thể giúp bạn bớt nhàm chán. Bạn không nhất thiết phải là một đầu bếp sành sỏi. Trong thực tế, bạn có thể học vài công thức nấu ăn từ mẹ hoặc ai đó nấu ăn ngon.

Sau này, bạn có thể thử tự mình nấu ăn. Bạn cũng có thể suy nghĩ về việc nấu các món ăn ưa thích thưởng thức thành quả cùng với gia đình hoặc bạn cùng phòng của mình, theo Bold Sky.

6. Gọi điện cho bạn bè

Nếu bạn là người thường xuyên đi chơi với bạn bè, thì chúng tôi có thể hiểu những gì bạn đang trải qua trong thời gian tự cách ly tại nhà. Nhưng thay vì cảm thấy tiếc cho bản thân, tại sao không gọi cho bạn bè và “tám” với họ? Bạn cũng có thể kết nối với họ thông qua các cuộc gọi video để chia sẻ suy nghĩ và ý kiến của mình.

7. Nếu có thể, hãy làm vườn

Nếu bạn là người thích dành thời gian cho thiên nhiên, thì bạn có thể nghĩ đến việc làm vườn . Bạn có thể trồng một số hoa và cây kiểng trong vườn hoặc trên sân thượng. Thậm chí bạn cũng có thể trồng cây kiểng trong nhà, trong những chậu đất, chai và lon bỏ đi. Trồng cây, ngắm hoa giúp xoa dịu cảm giác buồn chán, căng thẳng khi phải tự cách ly nhiều ngày.

8. Khám phá sở thích của bạn

Phải ở trong nhà không có nghĩa là bạn không thể làm gì. Bạn có thể tận dụng thời gian này để khám phá sở thích của mình như vẽ tranh, đánh cờ, gấp giấy, hát, nhảy,... Trên thực tế, bạn có thể dành kha khá tâm sức cho sở thích của mình. Các sở thích của bạn sẽ giúp bạn “giết thời gian” một cách có ý nghĩa.

9. Phát triển một số kỹ năng

Sử dụng thời gian ở nhà để tìm hiểu một số kỹ năng có giá trị có thể giúp bạn trong tương lai. Có nhiều nguồn trực tuyến thông qua đó bạn có thể học các kỹ năng khác nhau như ngôn ngữ lập trình, nấu ăn, diễn thuyết trước công chúng, nghệ thuật , làm đồ thủ công,... Thay vì lãng phí thời gian, hãy tham gia một số khóa học trực tuyến để tiếp thu những điều mới mẻ và thú vị.

10. Làm công việc tự do nào đó

Đây là thời gian bạn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách làm công việc tự do nào đó. Bạn có thể tìm được công việc tự do thông qua một số nền tảng trực tuyến. Công việc tự do sẽ khiến bạn bận rộn và cũng sẽ mang về cho bạn một khoản thu nhập khác ngoài tiền lương, theo Bold Sky.