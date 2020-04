Phòng dịch Covid-19: Chuyên gia khuyên thai phụ, sản phụ điều gì?

Nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san Journal of the Endocrine Society cho thấy suy giáp ( tuyến giáp hoạt động kém) phổ biến hơn gấp đôi ở những người làm việc 53 - 83 giờ/tuần so với những người làm việc 36 - 42 giờ/tuần.