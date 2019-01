Tai họa do trà giảm cân chứa chất cấm

Liên tục phát hiện sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế thông báo đã thu hồi 2 lô sản phẩm không bảo đảm ATTP của Công ty TNHH Mat Xi S.G (địa chỉ tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), gồm: Go Lean Detox (NSX 29.8.2018, HSD: 29.8.2019) và Go Lean Detox (NSX: 20.10.2018, HSD: 20.10.2019), do kết quả kiểm nghiệm có chứa sibutramine. Sibutramine là hoạt chất đã bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấm sử dụng do có tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm này. Các cơ quan chức năng trên địa bàn cần chú trọng lấy mẫu nhóm sản phẩm giảm cân để đánh giá an toàn, ưu tiên giám sát chỉ tiêu sibutramine. Ngoài ra, Cục ATTP cũng đã phát hiện sản phẩm giảm cân đông y Hoàng Dung đăng hình ảnh giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 44401/2017/ATTP-XNCB ngày 15.1.2018, tuy nhiên Cục ATTP không cấp giấy xác nhận trên.